5 το πρωί ΔΕΘ Edition: Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά
Σε 161 λεπτά ερωτοαπαντήσεων ο πρωθυπουργός εξήρε το έργο της κυβέρνησης και, διεκδικώντας μια τρίτη θητεία, τοποθέτησε απέναντι του όσους ήθελε να θίξει - Πάνω απ' όλους τον Αλέξη Τσίπρα με την ταυτόχρονη ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ιδρύσει κόμμα.
Οι ατάκες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη Τύπου
- Το Χάρβαρντ και το Γέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα: Αν και τα δύο φημισμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ δεν ανήκουν, φυσικά, στα πρώτα τέσσερα μη κρατικά που έλαβαν άδεια λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια, η συνεργασία τους με ελληνικά ιδρύματα επέτρεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να ελιχθεί ανάμεσα στις λέξεις και να κομπάσει για το γεγονός πως η νέα ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται ν’ αρχίσει χωρίς καταλήψεις.
- Να το εκλάβετε όπως εσείς νομίζετε: Ακριβώς ένα μήνα από τον αδόκητο χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός προτίμησε να μην θρέψει την εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αντιθέτως, υπό την «απειλή» γέννησης έξτρα πόλων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρησε να χτίσει γέφυρες συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό και την καραμανλική πτέρυγα, αποτρέποντας ενδεχόμενες αποσχιστικές τάσεις. Η ερώτηση του «Βήματος» ήταν σαφής και ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά τις όποιες αποστάσεις στην άσκηση πολιτικής, η ΝΔ παραμένει η «μόνη δύναμη σταθερότητας» κι αυτή που μπορεί «να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς». Πάνω απ’ όλα η γαλάζια συσπείρωση, δηλαδή.
- Θα αστειεύεστε, φαντάζομαι: Αντιστρέφοντας την ερώτηση που του υποβλήθηκε, ήταν εμφανής η πρόθεση του Κ. Μητσοτάκη να αντικρούσει κάθε μορφής σενάριο που σχετίζεται με τη διαδοχή του στην προεδρία της ΝΔ πριν από τις επόμενες εκλογές, παρά την ομολογημένη φθορά που έχει υποστεί συνολικά η κυβέρνηση. Το ότι αποκάλεσε εαυτόν «εκλεγμένο πρωθυπουργό με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση που δεν έχει λόγο να πράξει κάτι τέτοιο» εκλήφθη ως διάψευση οποιασδήποτε εκδοχής παράδοσης δαχτυλιδιού. Έχει καιρό ακόμα.
Τι νέο μάθαμε από τον πρωθυπουργό
- Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στο κάδρο του: Υποβαθμίζοντας στοχευμένα το «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού, από τη στιγμή που δεν εμπεριέχει αυτοκριτική «για τα δικά του πεπραγμένα», ο Κυρ. Μητσοτάκης μπήκε έντονα στον πειρασμό να θυμίσει τις «δύο συντριπτικές ήττες του» το 2019 και το 2023 και να τον χαρακτηρίσει «αποτυχημένο» τόσο ως πρωθυπουργό όσο και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον ζητά όμως για αντίπαλο;
- Απαιτείται άρση του «casus belli» από την Τουρκία: Θιασώτης των «ήρεμων νερών» και του ειλικρινούς διαλόγου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε εκ νέου ο πρωθυπουργός. Από την άλλη όμως προειδοποίησε την Άγκυρα πως δεν είναι διατεθειμένος για «εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα» της Ελλάδας, αναδεικνύοντας ως επιτακτική την ανάκληση της ενεργούς «απειλής πολέμου» από τη γείτονα αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, διότι «όσο υπάρχει» θα μπλοκάρεται η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.
- Τη διεξαγωγή εκλογών με τον ίδιο νόμο για αυτοδυναμία: Η τρίτη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου περνά από τις εθνικές εκλογές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 αλλά και τη διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου. Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να απορρίπτει μετά βδελυγμίας την προκήρυξη πρόωρων διαδικασιών που του ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση, προτάσσοντας ως επιχείρημα την πολιτική σταθερότητα που εκφράζεται από μονοκομματικές κυβερνήσεις. Επ’ αυτού παρέπεμψε στους ενεργούς πολίτες, καθώς «θα μας υποδείξουν αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας». Αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται.
- Δεν καταργούνται ακόμα οι Πανελλαδικές: Αναγνωρίζοντας πως οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν ένα «αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα» εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια ο επικεφαλής της κυβέρνησης ήταν κάθετος όταν ρωτήθηκε να αποσαφηνίσει τη σημασία και την αξία του Εθνικού Απολυτηρίου. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής στην Παιδεία είναι κυρίως η ανάδειξη του λυκείου ως αυτοτελούς πόλου, «να μην είναι όπως είναι σήμερα». Δηλαδή ένας «μηχανισμός προετοιμασίας». Κάτι παραπάνω, σίγουρα.
- Θα αναγνωριστεί το Κράτος της Παλαιστίνης: Αυτό που δεν οριοθέτησε ο πρωθυπουργός ήταν ο χρόνος, ο τρόπος και οι συγκυρίες κάτω από τις οποίες θα συμβεί μελλοντικά μια τέτοια διπλωματική πράξη από την παρούσα κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση κεντρικό πυρήνα αποτελεί αδιαπραγμάτευτα η λύση των δύο κρατών στην περιοχή, ανεξαρτήτως του τι το Ισραήλ επιθυμεί σφυροκοπώντας τη χειμαζόμενη Γάζα.
Η άποψη των αρθρογράφων του Βήματος
- Για τα μάτια της μόνο: Η κυβέρνηση χάνει συνεχώς δυνάμεις, μοιάζει να βαδίζει στην οδό της απωλείας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν εμφανίζεται πια ως εγγυητής της κανονικότητας, ή τέλος πάντων της επιστροφής σε μια κάποια κανονικότητα που στις εκλογές τού 2023 τού εξασφάλισε το 40% των ψήφων, την ισχύ της πολιτικής κυριαρχίας και το στάτους τού αναντικατάστατου. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που αδυνατεί πλέον να διαμορφώσει την ατζέντα, η μεσαία τάξη έχει αρχίσει να κοιτάζει αλλού. Πού; Δεν είναι απολύτως σαφές. Αν πάντως σε αυτά τα έξι χρόνια το εκλογικό σώμα έδινε μια μάλλον ευδιάκριτη απάντηση στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», τώρα οι απαντήσεις αλλάζουν περιεχόμενο – Περικλής Δημητρολόπουλος
- Ο φόβος για «πολιτική κουζίνα» με τον ίδιο στο «μενού»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι «προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές» προσπάθησε να… ξορκίσει τα σενάρια αποχώρησής του, μιλώντας για «πολιτική κουζίνα» που, όπως είπε, «μπορεί να αφορά 1.000 ανθρώπους πέριξ της πλατείας Κολωνακίου» και η οποία «δεν αφορά τόσο πολύ την κοινωνία» – Γρηγόρης Τζιοβάρας
- Τι θα κάνει ο Ερντογάν; Μια νέα παράμετρο σε σχέση με τη συνέχεια του ελληνοτουρκικού διαλόγου, και ειδικά με την- όποια- προοπτική ουσιαστικής προόδου θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας την απόσυρση του casus belli από το τραπέζι, ως μοναδική οδό δια της οποίας θα μπορούσε να υπάρξει πραγματική εξομάλυνση των σχέσεων με την Άγκυρα, αλλά και να ξεκινήσει συζήτηση της «ελληνοτουρκικής διαφοράς», δηλαδή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Φυσικά, ουδέν σημάδι καταγράφεται ότι η Τουρκία θα μπορούσε να άρει την απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας (ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης 1995). Σε περίπτωση που πράγματι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέσει δημοσίως το ζήτημα, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση του κ. Ερντογάν – Πιέρρος Ι. Τζανετάκος
- Η μηχανική της ΔΕΘ: Σε κάθε απόπειρα μιας κυβέρνησης να ανακόψει τη φθορά με όπλο οικονομικά μέτρα, όπως αυτά που τα καθιερωμένα πρότυπα της ΔΕΘ συνειρμικά απαιτούν, έρχεται το βίωμα των ανθρώπων να προσγειώσει τα σχέδια και τις προσδοκίες ανταπόδοσης στην κάλπη. Όταν έχει πλέον οριστικά διαμορφωθεί μια πολιτική συνθήκη και η τροπή των πραγμάτων έχει από τον χρόνο και τη βιωμένη πραγματικότητα πάρει τον δρόμο της, είναι μικρά τα περιθώρια της αλλαγής της. Πάντα, περισσότερο από τις παροχές κάθε είδους, θα βαραίνει η εμπειρία. Με το εμπόδιο αυτό είναι προορισμένη να συναντηθεί κάθε απόπειρα μεταστροφής υπέρ της κυβερνητικής εκδοχής, όπως συντονισμένα, μεθοδικά και πιεστικά επιχειρεί ο κυβερνητικός μηχανισμός, στη σκιά της μηχανικής της ΔΕΘ – Λευτέρης Κουσούλης
Παραπλεύρως
- Η αμηχανία της «άγνοιας»: Είτε όντως δεν ήταν πράγματι ενήμερος, παρόλο που -όπως ειπώθηκε- έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στη Βουλή, είτε επέλεξε ελιγμό, η άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τοποθετηθεί σε ερώτηση για τον κίνδυνο παραπομπής της Ελλάδας, επειδή δεν συμμορφώνεται με ευρωπαϊκή οδηγία ευρείας μείωσης του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, γέννησε απορίες. «Δεν γνωρίζω το θέμα καν» αποκρίθηκε άρον άρον, παραπέμποντας την απάντησή του για κάποια στιγμή στο μέλλον. Αν και εφόσον.
- Ο «αποκλεισμός» Μέσων και δημοσιογράφων: Η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε 40 λεπτά μετά την αρχικά προγραμματισμένη λήξη της. Απαντήθηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που έριξε την αυλαία, 44 ερωτήσεις – 5 περισσότερες από πέρυσι. Εύλογα πάντως εκφράστηκαν διαμαρτυρίες μέσα από τα ανοικτά μικρόφωνα για το ότι εφημερίδες και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι έμειναν εκτός διαδικασίας ερωτοαπαντήσεων για άλλη μια χρονιά. «Δεν έχετε τον λόγο», όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
- Περιορισμένη πρόσβαση: Δεν ήταν μόνο όσοι συντάκτες δεν υπέβαλαν ερώτημα και εξανέστησαν, αλλά κι εκείνοι που δεν εισήλθαν καν στο Βελλίδειο για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου. Η οδηγία ήταν σαφής: ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε Μέσο εντός της κεντρικής αίθουσας. Χώρος πάντως για όσους έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους θα ήταν πολύ εύκολο να έχει προβλεφθεί και όχι να ψάχνουν σε διπλανά καφέ για κάποιο τραπέζι.
Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες
- Υπεράσπιση κυβερνητικών παροχών: Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να είναι πιο επεξηγηματικός σε ό,τι έχει να κάνει με τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, εν αντιθέσει με την πίεση να επαναφέρει 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο. Τη σκυτάλη λαμβάνουν εφεξής αρμόδιοι υπουργοί και στελέχη της ΝΔ, κυρίως ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας όλα όσα το Μαξίμου έχει αποφασίσει να εφαρμόσει από τις αρχές της νέας χρονιάς έτσι ώστε να εμπεδωθεί η εντύπωση πως πρόκειται για κινήσεις που επιτρέπουν στον Έλληνα να ζήσει εφεξής καλύτερα.
- Η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ: Η δεύτερη εβδομάδα της ΔΕΘ ανήκει παραδοσιακά στην αντιπολίτευση. Με τις δύο κεντρικές ανακοινώσεις της και τις επιμέρους αντιδράσεις η Κουμουνδούρου φανέρωσε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Ο Σωκράτης Φάμελλος προετοιμάζεται για την κεντρική ομιλία της Τετάρτης και τη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, στη διάρκεια των οποίων θα παρουσιάσει, όπως λένε οι συνεργάτες του, ένα ολιστικό πρόγραμμα προοδευτικής διεξόδου.
- Ρίχνει την αυλαία ο Ανδρουλάκης: Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θ’ ακολουθήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχοντας πλέον την υποχρέωση να εμφανιστεί πιο πειστικός τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα που επαναδιεκδικεί έναν χώρο που κυριαρχούσε. Η «Λευκή Βίβλος» της Χαριλάου Τρικούπη θα διαδεχθεί τις ενότητες της «Μαύρης» που μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλη την προηγούμενη εβδομάδα συνδυαστικά με τα γενέθλια της 3ης Σεπτεμβρίου.
