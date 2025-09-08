Περίπου 1.000.000 πολίτες που διαθέτουν πρώτη κατοικία σε 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, πρόκειται να ωφελήσει η μείωση κατά 50% το 2026 και η κατάργηση το 2027, του ΕΝΦΙΑ σε κοινότητες με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Αυτό υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε στην ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ 2025, ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας με τους επιλέξιμους οικισμούς