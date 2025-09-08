Με πολύ δειλά ανοίγματα τόσο προς το εσωτερικό της Κεντροδεξιάς παράταξης όσο και προς την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επεχείρησε το διήμερο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ανατρέψει τη δυσμενή -δημοσκοπική και όχι μόνο- συναστρία για τον ίδιο και την κυβέρνησή του.

Προκάλεσε αίσθηση ότι ούτε μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά τέσσερις φορές, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν αποτελεί «πρώτο μέλημα» στο μυαλό του η εκ νέου επικράτησή του στις προσεχείς εκλογές που επέμεινε επανειλημμένα ότι θα γίνουν το 2027 με το ισχύον εκλογικό σύστημα.

Αναγνωρίζοντας τη φθορά που έχει υποστεί και αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι προτεραιότητά του είναι «η υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος και, όπως βλέπετε, όταν υλοποιείς ένα σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας, αναμένεις το σχέδιο αυτό να αποδίδει σε βάθος χρόνου».

Γι΄ αυτό και συμπλήρωσε ότι «κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027, όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές». Έκανε, μάλιστα, λόγο για συνθήκη που «θυμίζει περισσότερο τοπίο στην ομίχλη αυτή τη στιγμή». Και, ως εκ τούτου, «τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή, αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας».

«Θέλω να κερδίσω», αλλά «δεν έχω ψύχωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποστήριξε ότι «προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές» προσπάθησε να… ξορκίσει τα σενάρια αποχώρησής του, μιλώντας για «πολιτική κουζίνα» που, όπως είπε «μπορεί να αφορά 1.000 ανθρώπους πέριξ της πλατείας Κολωνακίου», και η οποία «δεν αφορά τόσο πολύ την κοινωνία».

Παρουσιάζοντας, μάλλον, τον εαυτό του ως… μάνατζερ, συμπλήρωσε: «Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας εκλεγμένος Πρωθυπουργός με μια εντολή: με προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι το συμβόλαιό μου μαζί τους. Και στο τέλος της τετραετίας θα κρίνουν εάν το συμβόλαιο αυτό πρέπει ή δεν πρέπει να ανανεωθεί».

«Είμαστε όλοι σεμνοί και ταπεινοί απέναντι στην κρίση του ελληνικού λαού Αλλά, όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή το ότι δεν με πήραν και τα χρόνια και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πώς θα κερδίσω τις εκλογές το 2027», συμπλήρωσε.

Σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε είπε ότι «στις εκλογές του 2027 θα κερδίσουμε αν είμαστε μια καλή κυβέρνηση». Και τόνισε: «Αλλά δεν έχω καμιά ψύχωση ντε και καλά προσωπική με το να κερδίσω και οπωσδήποτε να κάνω και μια τρίτη τετραετία. Αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλά θα έρθει γιατί θα είμαστε μια καλή κυβέρνηση. Όχι γιατί ντε και καλά από τώρα πρέπει να σχεδιάζουμε το πώς θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

Οι χαμηλοί τόνοι και το «δαχτυλίδι»

Σε όλη σχεδόν τη συνέντευξή του, ο κ. Μητσοτάκης τήρησε χαμηλούς τόνους, ακόμη και όταν επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Χωρίς, πάντως, τις ακραίες εκφράσεις που χρησιμοποίησαν το προηγούμενο διάστημα συνεργάτες του. Η μόνη φορά που αντέδρασε σχετικά έντονα όταν του τέθηκαν υπόψιν του σενάρια που τον θέλουν να παραιτείται και να δίνει «δαχτυλίδι διαδοχής» σε άλλο στέλεχος της ΝΔ.

«Θα αστειεύεστε, φαντάζομαι», είπε. «Εγώ δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Νομίζω ότι αν πάτε και βγείτε μια βόλτα έξω στην κοινωνία, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το αντικείμενο συζήτησης», συμπλήρωσε, επαναφέροντας τον χαρακτηρισμό «πολιτική κουζίνα» και τα όσα συζητούνται στο πολιτικό παρασκήνιο.

Ο ίδιος, μάλιστα, έθεσε το εξής ερώτημα: «Πιστεύετε πραγματικά ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις -με κάποια φθορά, το αναγνωρίζω- με παραπάνω από 10 μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια συζήτηση;».

Χωρίς ανταπόκριση το «άνοιγμα»

Συναφής, εξάλλου, με τον έμμεσο φόβο του κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να είναι ο ίδιος στο «μενού» της «πολιτικής κουζίνας», υπήρξε και η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα του «Βήματος» για τη σχέση του με τους προερχόμενους από τη ΝΔ πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με τη στήριξή τους.

Αν και αρχικά προέβαλε ως λόγο να μην απαντήσει πολιτικά την «νωπή» απώλεια της κόρης του κ. Σαμαρά, χρησιμοποίησε μετριοπαθή λόγο που έδειχνε διάθεση για γεφύρωση του χάσματος: «Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν, ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική», ανέφερε.

«Θεωρώ, όμως, ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς», συμπλήρωσε. Και κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, το υποτιθέμενο «άνοιγμα» του κ. Μητσοτάκη δεν βρήκε ευήκοα ώτα και το χάσμα με τους προκατόχους του παραμένει αγεφύρωτο, όπως θα φανεί το προσεχές διάστημα.