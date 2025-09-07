Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠαΣοΚ τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ο Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του αναφέρει πως κατέδειξε πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου, που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία.

«Ένας Πρωθυπουργός προσκολλημένος στην καρέκλα της εξουσίας και μια διακυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, που επαίρονται ως η μόνη “σωστή” κυβέρνηση», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη επισήμανε ότι «για τον κ. Μητσοτάκη, το ”γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης εκατομμυρίων ευρώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διαφθορά στην εκτέλεση της σύμβασης της τηλεδιοίκησης στον σιδηρόδρομο, είναι σκάνδαλα ”εντός εισαγωγικών”.

Με φοβερό θράσος, δε, εξέφρασε την… εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, τη στιγμή που έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία και επιστράτευσε συνταγματικές ακροβασίες, για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη πως το ΠαΣοΚ καλωσορίζει τον κ. Μητσοτάκη στην αποδοχή της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τις ανεξάρτητες Αρχές. «Ελπίζουμε αυτή τη φορά να το εννοεί, με δεδομένο το παρελθόν της κυβέρνησης του με τις δολοφονίες χαρακτήρων και τις αριθμητικές αλχημείες για τον έλεγχο της σύνθεσης των ανεξάρτητων Αρχών».

Επέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό δηλώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς προσπαθεί να αποφύγει το βασικό ερώτημα:

Πώς ένα έργο τόσο σοβαρό αλλά και γνωστό εδώ και χρόνια, σε όλες του τις λεπτομέρειες, άρχισε να υλοποιείται χωρίς σχέδιο και εγγυήσεις ολοκλήρωσης;

«Πώς λέει σήμερα ότι η Ελλάδα δεν εμποδίζεται στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, όταν το έργο παραμένει ”παγωμένο” εδώ και ένα χρόνο, μετά την αντίδραση της Τουρκίας;

Γιατί χρειάστηκε να καταδικαστούμε από το Δικαστήριο της ΕΕ για να προχωρήσουμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό;», παρατήρησε ο κ. Τσουκαλάς ενώ πρόσθεσε ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλά για «ήρεμα νερά», χωρίς να αναγνωρίζει ότι η ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα έστρωσε το χαλί στον αναθεωρητή κ. Ερντογάν για να «φιγουράρει» σήμερα ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης.

«Οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού στον τομέα της οικονομίας έδειξαν πόση απόσταση έχει πια από τα προβλήματα της κοινωνίας και πως δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με τα καρτέλ και να ελέγξει την ασυδοσία και την αισχροκέρδεια στην αγορά», τόνισε και υπογράμμισε πως «με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι ”όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει” και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε πως «και μόνο το γεγονός ότι σταμάτησε τις θριαμβολογίες για τον νόμο Πιερρακάκη, το Χάρβαρντ και τη Σορβόννη, που τάχα θα ίδρυαν παραρτήματα στη χώρα μας, αλλά αντίθετα επέλεξε να αναφερθεί στα ξενόγλωσσα προγράμματα συνεργασίας των δημόσιων πανεπιστημίων, συνιστά κυνική ομολογία πολιτικής εξαπάτησης, καθώς η περιβόητη μεταρρύθμιση είχε μοναδικό στόχο την ”πανεπιστημιοποίηση” κάποιων κολλεγίων».

«Οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη.

Η χώρα δεν αντέχει άλλο πισωγύρισμα. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.

Απέναντι στην Ελλάδα που “κάποιος κερδίζει, όταν κάποιος χάνει” που πρεσβεύει ο κ. Μητσοτάκης, το ΠαΣοΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους», καταλήγει στο σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τσίπρας: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

Με ένα απόσπασμα από την ομιλία του, την Παρασκευή, στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργάνωσε ο Economist, σχολίασε εμμέσως πλην σαφώς τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, ο προκάτοχός του στο Μαξίμου, Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Τσίπρας είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει από την πολιτική. Ζητάει από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική επειδή, όπως λέει, δεν κατάλαβαν πόσο τους βοήθησε, αλλά δεν κάνει ο ίδιος αυτοκριτική. Απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είχε δώσει το μεσημέρι της Κυριακής δείγμα γραφής για την αλλαγή στην αντιμετώπιση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

«Σε κάθε του παρουσία ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και απαριθμεί τους τέσσερις λόγους που κατά την Κουμουνδούρου, το αποδεικνύουν:

Γιατί απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει. Γιατί δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024 σε σχέση με το 2023 επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γιατί δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως κάνουν επιτυχημένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία ένα όριο δαπανών, που ο ίδιος συμφώνησε και εφαρμόζει, αντί να βάλει ”κόφτη” στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη των καρτέλ και στα δισεκατομμύρια της υπερφορολόγησης, που ο ίδιος επιβάλλει.

«Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις αφορούν κυρίως χαμηλά εισοδήματα και την κοινωνική πλειοψηφία και ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην τα στηρίξει. Ενώ στους έμμεσους φόρους, όντως η Ελλάδα είναι η δυσάρεστη ευρωπαϊκή εξαίρεση», αναφέρει ακόμη στο σχόλιο του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της.

Ο πρωθυπουργός σήμερα υποκριτικά ισχυρίστηκε ότι κερδίζουν κάθε μέρα την μάχη εναντίον της παραβατικότητας. Του θυμίζουμε: ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο κυκλώματος Κρήτης, Σπιτάκια Ανακύκλωσης, καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου… Κάθε βδομάδα ένα νέο σκάνδαλο, κάθε μήνα μια δικογραφία. Και μην ξεχνά τον κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό στα τέλη Ιουλίου για να μη διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης του, όπως εισηγούταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ισχυρίστηκε ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευθύνες όμως των Βορίδη και Αυγενάκη είναι διαχρονικές; Διαχρονικός ήταν ο Χασάπης και ο Φραπές; Για εξυγίανση στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε όσα κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ο σύμβουλός του Βάρρας;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πολέμιος του πελατειακού κράτους, είναι ο ίδιος και το κόμμα του το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους. Τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας κ. Μητσοτάκη δεν είναι μια πολιτική κουζίνα που δεν αφορά την κοινωνία αλλά 1000 άτομα γύρω από την πλατεία Κολωνακίου! Είναι ακραία διαφθορά ενός δεξιού κομματικού κράτους που έκλεψε τα λεφτά των αγροτών με σχέδιο Μαξίμου και το ξέρει όλη χώρα.

• Ως προς τη στεγαστική κρίση του θυμίζουμε ότι δεν είναι απότοκο της ανάπτυξης αλλά της πλήρους απουσίας δημόσιας πολιτικής για τη στέγη. Η κυβέρνηση από την μια αγνοεί τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και από την άλλη πήρε δυο δις από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και τα έδωσε στις τράπεζες για να χορηγήσουν στεγαστικά δάνεια.

• Για το δημογραφικό μας είπε ότι τα πάμε καλύτερα από τη Νότια Κορέα…. Συγκρίνει την Ελλάδα με τη Νότια Κορέα και όχι με την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες. Το δημογραφικό συνδέεται με την εργασία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαθέσιμο εισόδημα, τη δημόσια υγεία και παιδεία, απαιτεί συνολικό σχέδιο και στρατηγική.

• Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχασε τα λόγια του. Δεν απάντησε τίποτα για τη λειτουργία ιδιωτικών Νομικών σχολών ενώ ο ίδιος έλεγε το 2019 ότι δεν θέλει να λειτουργήσει η Νομική στο δημόσιο πανεπιστήμιο Πάτρας επειδή η χώρα δεν χρειάζεται μια ακόμη νομική και υπάρχουν πολλοί άνεργοι δικηγόροι. Τώρα επιτρέπει 3 νέες ιδιωτικές νομικές σχολές. Όσον αφορά τη συνεργασία δημοσίων πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού του θυμίζουμε ότι και ίσχυε πάντα και ενισχύθηκε την περίοδο 2015 – 2019. Και επουδενί σχετίζεται με τη μετατροπή των κολεγιών σε πανεπιστήμια και το τσαλάκωμα του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για άλλη μια φορά να αποκλείσει πολλά ΜΜΕ από το δικαίωμά τους να ρωτήσουν στην ΔΕΘ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης, όταν υπάρχουν αντιδράσεις κλείνουν τα μικρόφωνα και χαζογελούν ειρωνικά.

Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.

Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.

ΚΚΕ για τον αποκλεισμό του Ριζοσπάστη και την επιστροφή στον Μεσαίωνα

Με αναφορά στον για τρίτη χρονιά αποκλεισμό του «Ριζοσπάστη» από τις ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη Τύπου, καθώς και στην ακρίβεια, τη 13ωρη εργασία, την Παλαιστίνη και την επίθεση Μητσοτάκη στον δήμαρχο Πάτρας για το 112 και τις φωτιές, σχολίασε το ΚΚΕ τις απαντήσεις του πρωθυπουργού, το μεσημέρι της Κυριακής.

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο ”Ριζοσπάστης”, προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας. Όμως, ο λαός το ”ταμείο” το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό, ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει, επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους».

«Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως ‘γιατί είναι αντεργατικό μέτρο’ η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός», σημειώνει στο σχόλιο του ο Περισσός για τις αλλαγές που επιφέρει στο εργασιακό καθεστώς το νομοσχέδιο Κεραμέως, ενώ για τη γενοκτονία στη Γάζα αναφέρει:

«Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα».

Το ΚΚΕ καταλήγει στο σχόλιό του με το εξής υστερόγραφo: «ΥΓ: Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για ”ασφάλεια του καναπέ”, αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει».

Κίνημα Δημοκρατίας: «Κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα»

«Η σημερινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ανέδειξε για ακόμη μία φορά το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Ηγεσία που αρνείται να δει την πραγματικότητα, πολιτική που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία. Το ”success story” που επιχειρεί να παρουσιάσει, έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανέναν», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του οποίου ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δικαιούμαστε μια καλύτερη ζωή με αξιοπρέπεια»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρέθηκε χθες και πάλι στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας «στο μεγάλο Συλλαλητήριο των εργαζομένων, των Εργατικών Σωματείων και Συνδικάτων, των κοινωνικών κινημάτων, των φορέων, των συλλογικοτήτων, των φοιτητών και των πολιτών που μάχονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για το πάνδημο αίτημα για #Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος «με την παρουσία της εξέφρασε έμπρακτα τη στήριξή της στους αγώνες των εργαζομένων και της κοινωνίας, αλλά και στο κοινωνικό αίτημα για Δικαιοσύνη» ενώ «μαζί μέλη της Πλεύσης Ελευθερίας από τη Βόρεια Ελλάδα, ακολούθησε ολόκληρη την πορεία συνομιλώντας με πολίτες, εργαζόμενους, φοιτητές, συνδικαλιστές, συνταξιούχους, οικογενειάρχες, σε διαφορετικά μπλοκ, κράτησε τα πανώ των αιτημάτων των πολιτών, εργαζομένων, συλλογικοτήτων, κινημάτων, ενώ συμμετείχε δυναμικά στη διαμαρτυρία έξω από τους χώρους της ΔΕΘ, την ώρα που εξελισσόταν η ομιλία του Πρωθυπουργού».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται: «Ένα χαρακτηριστικό σύνθημα, που φώναξε μαζί με τους πολίτες η Ζωή: “Κυριάκο η κοινωνία δεν σε θέλει, βγες από το βάζο με το μέλι“».

Από τον χώρο του συλλαλητηρίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε στα Μέσα Ενημέρωσης: «Η σημερινή διαδήλωση είναι άλλη μια εκδήλωση της μεγάλης αποδοκιμασίας προς τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, που εδώ και περισσότερο από 6 χρόνια περιφρονεί τους ανθρώπους της εργασίας, τους ανθρώπους της κοινωνίας, περιφρονεί τη νέα γενιά, περιφρονεί τα νέα παιδιά, περιφρονεί τις οικογένειες και κάθε ζωντανό άνθρωπο που δεν είναι δικός του και που δεν τον μπουκώνει με κονδύλια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από άλλες πηγές.

Οι άνθρωποι που αγωνίζονται εδώ, αγωνίζονται για αυτό που όλοι δικαιούμαστε: Μια καλύτερη ζωή, μια ζωή με αξιοπρέπεια και αυτονοήτως είμαι και θα είμαι στο πλευρό τους.

Αυτοί οι αγώνες δίνονται και κερδίζονται στον δρόμο, σε κάθε πεδίο αγώνα, και είναι αυτονόητο ότι εκείνοι που νομίζουν ότι θα κλείσουν την κοινωνία σε ένα δωμάτιο, ότι θα τυλίξουν τους ανθρώπους της εργασίας σε μια κόλλα χαρτί, ή ότι θα στείλουν την κοινωνία στη γωνία, είναι γελασμένοι.

Διαδηλώνουμε για κοινωνική δικαιοσύνη, για αξιοπρεπή αμοιβή, για ισότητα, για τον 13ο και 14ο μισθό, για δημόσια αγαθά, για δημόσια συγκοινωνία, δημόσιο νερό και ενέργεια. Διαδηλώνουμε για Δικαιοσύνη για τα Τέμπη και για κάθε κρατικό έγκλημα. Μέχρι να πάνε οι υπαίτιοι, οι υπόλογοι εκεί όπου ανήκουν: Στη φυλακή».

Σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας «υπενθυμίζεται ότι μια μέρα πριν, στις 5 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, βρέθηκε στο πλευρό των Εποχικών Πυροσβεστών, η μοναδική Πολιτική Αρχηγός που συμμετείχε στο Συλλαλητήριο των Ενστόλων στον Λευκό Πύργο και πορεύτηκε μαζί τους σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Συνομίλησε ταυτόχρονα με τους μόνιμους πυροσβέστες, αλλά και στρατιωτικούς, λιμενικούς, αστυνομικούς, υγειονομικούς των σωμάτων και συνταξιούχους από όλη την Ελλάδα, που την υποδέχθηκαν με μεγάλη θέρμη».