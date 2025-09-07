Για τις σχέσεις του με τους πρώην πρωθυπουργούς της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά, τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και του tovima.gr, Γρηγόρη Τζιοβάρα.

Αναφερόμενος ειδικά στον κ. Σαμαρά, ο πρωθυπουργός απέφυγε πολιτική τοποθέτηση, σημειώνοντας ότι σήμερα βλέπει έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. «Αυτό σκεπάζει τα πάντα και δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο, γιατί η τραγωδία είναι πολύ νωπή», είπε.

Για το ζήτημα των σχέσεών του με τους προκατόχους του στη ΝΔ τόνισε ότι «η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική» και πως όλοι οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν τη δυσκολία του ρόλου αυτού. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πολιτικές διαφωνίες, κυρίως στην εξωτερική πολιτική, αλλά υπογράμμισε ότι «η μεγάλη εικόνα είναι μια παράταξη που παραμένει η μόνη δύναμη σταθερότητας και ευημερίας για τη χώρα».

Σε ερώτηση αν οι δηλώσεις αυτές συνιστούν άνοιγμα προς τους πρώην πρωθυπουργούς, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε λακωνικά: «Μπορείτε να το εκλάβετε όπως αντιλαμβάνεστε».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναλυτικά ο διάλογος

Γρηγόρης Τζιοβάρας: «Κύριε πρόεδρε το 2019 όταν κερδίσατε τις εκλογές διαβεβαιώνατε ότι θα είχατε καλές σχέσεις με τους προκατόχους σας, αναφέρομαι στον κ. Κώστα Καραμανλή και τον κ. Αντώνη Σαμαρά, και είχατε πει τότε ότι θα τους συμβουλεύεστε. Εδώ και κάποιους μήνες ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Τι συνέβη και άλλαξε αυτό το διάστημα; Ο κ. Σαμαράς πρόσφατα με μία συνέντευξη στο ΒΗΜΑ διαπίστωσε την ύπαρξη πολιτικού κενού, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους δύο προκατόχους σας και πώς θα αντιδράσετε εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα, δίπλα στην Νέα Δημοκρατία;»

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Θα απαντήσω και πολιτικά και ανθρώπινα. Για τον κ. Σαμαρά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά σήμερα, εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και αυτό για εμένα τα σκεπάζει όλα και δεν θέλω τίποτα παραπάνω γιατί είναι πολύ νωπό, αυτή η τραγωδία είναι πολύ νωπή για τον ίδιο και την οικογένειά του. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική δουλειά. Οι τέως πρωθυπουργοί γνωρίζουν πολύ καλά πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή την οποία αναλαμβάνουν. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν ειδικά για ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική. Θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας. Και η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία των Ελλήνων και να κρατήσει το εθνικό σκάφος ασφαλές σε πολύ ταραγμένους καιρούς. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι πω κάτι παραπάνω για αυτό»

Γ. Τζιοβάρας: «Να το εκλάβω ως άνοιγμα;»

Κ. Μητσοτάκης: «Να το εκλάβετε όπως εσείς νομίζετε».