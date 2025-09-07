Τέλος στα σενάρια για αλλαγή του εκλογικού νόμου έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια της συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι προϋπόθεση για να γνωρίζει και ο κόσμος πώς να τοποθετηθεί στις εκλογές, όταν αυτές έρθουν. Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο» είπε κατηγορηματικά.

Όσον αφορά στο σενάριο μιας κυβέρνησης συνεργασίας, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις.

«Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν από τις εκλογές του 2023. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μου μέλημα. Αλλά η υλοποίηση του σχεδίου μας. Άρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το τοπίο το 2027. Άρα η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες δεν μπορεί να απαντηθεί».