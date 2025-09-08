Για «σοβαρά και ανεπίτρεπτα ολισθήματα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ σε ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

Καλεσμένος στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, το πρωί της Δευτέρας, ο Κεφαλλονίτης καθηγητής αναφέρθηκε σε λάθη που υπέπεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός και τα οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, «δείχνουν ότι τα καρβέλια του λιγοστεύουν». Πρώτον, σχολίασε την ελαφρότητα και την επιπολαιότητα με την οποία αναφέρθηκε στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Και έπειτα καυτηρίασε το γεγονός ότι για πρώτη φορά πρωθυπουργός διαχώρισε τα συμφέροντα της Ελλάδας από εκείνα της Κύπρου.

«Ατυχή ψευτοχιουμορίστικα αστειάκια»

Όπως τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, «ο πρωθυπουργός υπέπεσε σε σοβαρά ολισθήματα την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμα εθνικά θέματα».

«Η ελαφρότητα και τα ατυχή ψευτοχιουμορίστικα αστειάκια για τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ φθείρουν το κύρος της χώρας σε μια περίοδο που οι πόρτες της Ουάσιγκτον είναι κλειστές», εξήγησε ο Νικ. Φαραντούρης.

«Η Κύπρος είναι η μικρή μας αδελφή»

Αναφερόμενος, επίσης, στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας – Κύπρου (GSI), δήλωσε ότι «είναι αδιανόητο ο Πρωθυπουργός να διαχωρίζει τα συμφέροντα της Ελλάδας από εκείνα της Κύπρου».

Εξάλλου, σε ερώτηση που δέχθηκε για το ποιος κατά την γνώμη του έχει την κύρια ευθύνη για τη διάσταση θέσεων που παρατηρείται μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, ο ευρωβουλευτής Ν. Φαραντούρης απάντησε ότι «η Κύπρος είναι η μικρή μας αδελφή. Την πρώτη και κύρια ευθύνη την έχει η Ελληνική Κυβέρνηση, εάν οι δύο κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνεννοηθούν και υπάρχουν αντεγκλήσεις σε δημόσια θέα».