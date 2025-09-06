Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε απευθύνει κάλεσμα ευρείας συμμετοχής στις εργατικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου και ο πρόεδρός του Σωκράτης Φάμελλος, παρόντων βουλευτών και στελεχών, μίλησε για την ανάγκη ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Όσες υποσχέσεις κι αν επινοήσει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που ξέρουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Και ταυτόχρονα κάνουν πάρτι τα καρτέλ, γεμίζουν υπερκέρδη και η ακρίβεια γονατίζει και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είπε αρχικά ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «κανείς δεν μπορεί να κρύψει τα εργατικά δυστυχήματα. Κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις τραγικές ελλείψεις στην Υγεία και στην Παιδεία. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το έγκλημα των Τεμπών, που ακόμα συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία».

Για τον ίδιο ο κ. Φάμελλο «ο κ. Μητσοτάκης είναι απονομιμοποιημένος και η μόνη επιλογή που έχει είναι να φύγει το συντομότερο».

Καταλήγοντας υποστήριξε πως «αξίζει στον τόπο μας μία Προοδευτική Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει έτοιμο πρόγραμμα, αλλά και πρόταση για μία μεγάλη προοδευτική συνεργασία για να κάνουν οι πολίτες την ανατροπή. Η ανατροπή γίνεται στους δρόμους. Και σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε ένα μήνυμα: Με αγώνες αλλάζει η ζωή μας. Με αγώνες διεκδικούμε μια Προοδευτική Ελλάδα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε και τετ α τετ με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος βρέθηκε επίσης στη Θεσσαλονίκη.