Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Χάρης Δούκας συναντήθηκαν στην πορεία που πραγματοποιείται έξω το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου μιλά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε την στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Χάρης Δούκας στην Δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».

Υπενθυμίζεται ότι το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ στην 89η ΔΕΘ «Προοδευτική Ελλάδα» έχει και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες, αλλά και συμμαχίες.