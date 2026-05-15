Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ως προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος διάβασαν, όσοι γνωρίζουν καλά την ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τις υπόγειες συζητήσεις της τελευταίας περιόδου την επιστολή των δέκα παλαιών υπουργών και στελεχών με την οποία ασκείται σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση διά του Παύλου Μαρινάκη δεν την άφησε ασχολίαστη καυτηριάζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες υπάρχουν κάποιοι που είχαν εγκαταλείψει τη ΝΔ. Όπως είπε χαρακτηριστικά «πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για τη «ψυχή» της ΝΔ, όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα.

Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της ΝΔ. Εδώ πράγματι ταιριάζει το “κοίτα ποιος μιλάει. Κανείς δεν είναι ο απόλυτος εκφραστής των νεοδημοκρατών, πέρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν διαχρονικά την παράταξη. Ας αφήσουμε λοιπόν ήσυχη την ψυχή της ΝΔ και ας σεβαστούμε εκείνους που αγωνίστηκαν πραγματικά για τις ιδέες τους, χωρίς να κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης».

Στην ουσία, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρεται κυρίως, χωρίς να τον κατονομάσει στον πρώην υπουργό Χρήστο Ζώη, ο οποίος είχε διαγραφεί μετέχοντας στο κόμμα του Πάνου Καμμένου.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η σκληρή κριτική των δέκα

Στην επιστολή τους οι δέκα πρώην υπουργοί και στελέχη της ΝΔ τονίζουν μεταξύ άλλων ότι «η παράταξη έχει ιστορία, αξίες και ψυχή. Και αυτή η ψυχή δε βρίσκεται στους μηχανισμούς της εξουσίας. Βρίσκεται στους ανθρώπους της. Στους πολίτες που πίστεψαν σε μια μεγάλη πατριωτική και λαϊκή παράταξη δημοκρατίας, ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Γι’ αυτό και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία».

Προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος

Στην τελευταία αυτή φράση, και έχοντας κατά νου ότι αρκετοί από τους υπογράφοντες είναι άνθρωποι που είχαν βρεθεί κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, κάποιοι βλέπουν προαναγγελία ίδρυσης νέου φορέα στον οποίο είτε ο ίδιος θα είναι επικεφαλής είτε θα έχει ενεργό ρόλο.

Τις τελευταίες μέρες έχουν πυκνώσει οι φήμες μεταξύ πολιτικών και δημοσιογραφικών γραφείων ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει βάλει πλώρη για τις τελικές του αποφάσεις. Άνθρωποι που συνομιλούν μαζί του ισχυρίζονται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δέχεται ισχυρές πιέσεις από χιλιάδες κόσμου και επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα σε αυτό το πεδίο χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Από την άλλη πλευρά, στελέχη τα οποία συνυπογράφουν την επιστολή, δίνουν τις δικές τους απαντήσεις στα σχόλια της κυβέρνησης θέλοντας να θυμίσουν ότι τόσο ο Χρήστος Ζώης όσο και ο Νίκος Σταυρογιάννης, διαγραφείς και οι δύο από τη ΝΔ λόγω της διαφωνίας τους με την ακολουθούμενη τότε πολιτική υπέρ της εφαρμογής του δεύτερου μνημονίου είχαν ψηφίσει θετικά για τον προτεινόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σταύρο Δήμα για να μην οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά.

Όπως και να έχει, η κινητικότητα υπέρ της δημιουργίας νέου κομματικού φορέα είναι μεγάλη μεταξύ στελεχών που υπηρέτησαν τη Νέα Δημοκρατία είτε με τον Σαμαρά είτε με τον Καραμανλή ο οποίος επίσης έχει ενεργοποιηθεί περισσότερο το τελευταίο διάστημα.

Διαδοχικές συναντήσεις Καραμανλή

Πληροφορίες θέλουν τον Κώστα Καραμανλή να πραγματοποιεί αυτές τις μέρες αρκετές συναντήσεις στο γραφείο του και με πρόσωπα που συνδέονται στενά με την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Ανοικτή γραμμή» Σαμαρά -Καραμανλή

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι υπάρχει «ανοιχτή γραμμή» μεταξύ των δύο πρωθυπουργών και ότι η κινητικότητα στα δύο γραφεία δεν είναι ανεξάρτητη ωστόσο λόγω ακριβώς αυτής της κινητικότητας οι εξελίξεις θα φανούν σύντομα.