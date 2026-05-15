Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης ενός 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, καθώς η σορός του άνδρα ανασύρθηκε από τα νερά του Λουδία ποταμού, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει κατά τις καταθέσεις τους οι δύο δράστες.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν έντρομοι την Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απέκλεισαν αμέσως την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων και τη μεταφορά της σορού στην ιατροδικαστική υπηρεσία σύμφωνα με το emakedonia.

Η δολοφονία του 54χρονου, που τον είχαν δέσει με τούβλα και τον είχαν πετάξει στον ποταμό, έγινε για μια φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Στη φυλακή ο συνεργός, απολογείται ο δράστης

Ο 43χρονος κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι «προσπάθησε να πάρει το πιστόλι από τον δράστη» και ότι δεν φανταζόταν πως η κατάσταση θα κατέληγε σε φόνο, ο ανακριτής δεν πείστηκε.

Ο 44χρονος που φέρεται να πυροβόλησε τον 54χρονο αναμένεται να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι, έχοντας ζητήσει προθεσμία.

Έγκλημα υπό την επήρεια ναρκωτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο δράστες δρούσαν σε κατάσταση πλήρους σύγχυσης, καθώς είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν από τη δολοφονία και τη μεταφορά του πτώματος στο ποτάμι.

Η κυνικότητα με την οποία αποφάσισαν να εξαφανίσουν τον 54χρονο στον Λουδία, για μια διαφωνία που αφορούσε μερικά περιστέρια, αναδεικνύει την αγριότητα της υπόθεσης.