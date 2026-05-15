Ο Ίλον Μασκ φαίνεται πως ξέρει να τραβά πάνω του τα βλέμματα και όχι μόνο όταν κλείνει επιχειρηματικές συμφωνίες. Αν και ο 54χρονος ιδιοκτήτης της Tesla βρίσκεται ξανά στον στενό κύκλο του Τραμπ, παρά τις παλιότερες κόντρες τους και τις δημόσιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, στην Κίνα φάνηκε να λειτουργεί περισσότερο ως ένας «τύπος που κάνει τρέλες».

Ο Μασκ εντοπίστηκε να κάνει διάφορα παράξενα κόλπα κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου την ώρα που πόζαρε για σέλφι. Σε μια στιγμή μάλιστα, μέσα στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, αρνήθηκε πεισματικά να σηκωθεί για μια φωτογραφία με τον απερχόμενο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, τον οποίο ο Τραμπ αποκαλεί ειρωνικά «Τιμ Apple».

Αντί να ποζάρει κανονικά, ο Μασκ άρχισε να κάνει περίεργες γκριμάτσες και να σηκώνει το φρύδι του την ώρα που ο άλλος «γίγαντας» της τεχνολογίας στεκόταν δίπλα του. Συνέχισε να κάνει τα ίδια σε κάθε καλεσμένο που πλησίαζε για μια φωτογραφία, με τους θαυμαστές του στα social media να πανηγυρίζουν που ο Ίλον «ενεργοποίησε το meme mode στο Πεκίνο».

SPOTTED: Elon Musk poses for pictures with Apple’s Tim Cook at the Chinese state banquet in Beijing. Musk and Cook are just two of the major American CEOs joining President Trump on his trip to China for his historic summit with President Xi. pic.twitter.com/hEsFzgsshM — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Αυστηρό πρωτόκολλο και ένας 5χρονος στους διαδρόμους

Η παρουσία του μικρού X στην καρδιά του Πεκίνου πρόσθεσε μια σουρεαλιστική νότα σε μια επίσκεψη που, κατά τα άλλα, ήταν γεμάτη από αυστηρά πρωτόκολλα και κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Ενώ οι ισχυρότεροι CEO του πλανήτη συζητούσαν για δασμούς και πνευματική ιδιοκτησία κάτω από τις χρυσές οροφές της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού, ο πεντάχρονος γιος του Ίλον Μασκ περιπλανιόταν στον χώρο, αποτυπώνοντας με τον πιο γλαφυρό τρόπο την άνεση και την επιρροή που απολαμβάνει ο ιδιοκτήτης της Tesla και του X στη νέα αμερικανική διοίκηση.