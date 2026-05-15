Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ο «Βασιλιάς του Βορρά», ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ετοιμάζει τη μεγάλη του επιστροφή στο Λονδίνο, εν μέσω πολιτικού αναβρασμού στους Εργατικούς.

Ο Μπέρναμ έχει πλέον μια ανοιχτή διαδρομή για την επιστροφή του στο κοινοβούλιο και μια ευκαιρία να γίνει ο επόμενος ηγέτης των Εργατικών, αφού ένας βουλευτής ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί για να του παραχωρήσει την έδρα του. Η κίνηση αυτή τερμάτισε ημέρες φημών και υπογράμμισε πόσο επισφαλής έχει γίνει η θέση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σε μια ημέρα έντασης, ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας, αφού προφανώς απέτυχε να συγκεντρώσει τη στήριξη που χρειαζόταν για να αμφισβητήσει άμεσα τον πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, η Άντζελα Ρέινερ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για τις φορολογικές της υποθέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δική της επιστροφή στην πρώτη γραμμή της πολιτικής.

Ωστόσο, ήταν η ανακοίνωση ενός βουλευτή από το ευρύτερο Μάντσεστερ ότι θα παραιτηθεί, προκαλώντας επαναληπτική εκλογή, που έφερε τελικά κάποια σαφήνεια στο χάος που έχει κατακλύσει το Εργατικό Κόμμα μετά τα οδυνηρά αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας. Ο Μπέρναμ, δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, επιβεβαίωσε ότι θα ζητήσει από την ηγεσία του κόμματος να του επιτραπεί να συμμετάσχει στην αναμέτρηση. Σύμμαχοι του Στάρμερ επιβεβαίωσαν ότι δεν θα επιδιώξει να τον μπλοκάρει, μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν βουλευτές από όλο το κόμμα.

Η ανάγκη για εθνική αλλαγή

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι «απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αλλαγή σε εθνικό επίπεδο», υπογραμμίζοντας την κρίση του κόστους ζωής ως προτεραιότητα της εκστρατείας του.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ τώρα τη στήριξη του κόσμου για να επιστρέψω στο κοινοβούλιο: για να φέρουμε την αλλαγή που πετύχαμε στο Μάντσεστερ σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και να κάνουμε την πολιτική να λειτουργεί σωστά για τους πολίτες», πρόσθεσε.

Ο Μπέρναμ επιδίωκε να επιστρέψει στο κοινοβούλιο εδώ και μήνες, αλλά είχε εμποδιστεί από τον Στάρμερ στις αρχές του έτους, προκαλώντας την οργή των υποστηρικτών του. Η εξουσία του Στάρμερ έχει υπονομευθεί σοβαρά τις τελευταίες ημέρες, με περίπου 100 βουλευτές να ζητούν την αποχώρησή του. Αρκετοί υπουργοί παραδέχονται πλέον ιδιωτικά ότι πιστεύουν πως ο Στάρμερ δεν θα τους οδηγήσει στις επόμενες εκλογές, θεωρώντας ότι θα αναγκαστεί να επιβλέψει μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας στον Μπέρναμ.

Η απειλή του Φάρατζ και η μάχη της έδρας

Η απόφαση του Τζος Σίμονς, βουλευτή του Μέικερφιλντ, μιας έδρας που οι Εργατικοί κατέχουν με πλειοψηφία λίγο πάνω από 5.000 ψήφους, ανοίγει τον δρόμο για μια κρίσιμη αναμέτρηση, στην οποία το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ είχε έρθει δεύτερο την προηγούμενη φορά.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του θα «δώσει τα πάντα» στην αναμέτρηση για να εκτροχιάσει ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη των Εργατικών. Το Reform θεωρεί τον Μπέρναμ πολύ πιο σκληρό αντίπαλο από τον Στάρμερ, με μεγαλύτερη απήχηση σε ψηφοφόρους όλων των παρατάξεων.

Η μάχη δεν θα είναι εύκολη. Ενώ ο Μπέρναμ κέρδισε την περιφέρεια στις δημαρχιακές εκλογές του 2024 με 62%, στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας το Reform κέρδισε το 50,4% στις συγκεκριμένες περιοχές, με τους Εργατικούς να ακολουθούν με μόλις 22,7%. Ο Σίμονς, στην επιστολή παραίτησής του, ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση προσφέρει την επείγουσα, ριζοσπαστική και γενναία μεταρρύθμιση που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια νέα κατεύθυνση. Πιστεύω ότι ο Άντι Μπέρναμ μπορεί να την προσφέρει».

Εσωκομματικές συμμαχίες

Η επαναληπτική εκλογή διαρκεί περίπου πέντε με έξι εβδομάδες, που σημαίνει ότι ο Μπέρναμ θα μπορούσε να επιστρέψει στο κοινοβούλιο το νωρίτερο στις αρχές Ιουλίου. Με υποστήριξη από όλο το κόμμα, θα μπορούσε να προκαλέσει εκλογές για την ηγεσία, τις οποίες αναμένεται να κερδίσει, πιθανώς χωρίς αντίπαλο. Η Άντζελα Ρέινερ και ο Εντ Μίλιμπαντ φέρονται να στηρίζουν την υποψηφιότητά του, ενώ ο Στρίτινγκ άφησε να εννοηθεί ότι θα υποστήριζε τον δήμαρχο, λέγοντας ότι ο ανταγωνισμός πρέπει να περιλαμβάνει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους.

Ένας ανώτερος υποστηρικτής του Μπέρναμ δήλωσε: «Αν άνθρωποι από την Άντζελα μέχρι τον Γουές λένε το ίδιο, τότε όλο το κόμμα βρίσκεται πλέον στο ίδιο σημείο. Πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στον Άντι. Είναι ο άνθρωπος που συνδέεται καλύτερα με το κοινό».

Στο μεταξύ, ο Στάρμερ διόρισε τον Τζέιμς Μάρεϊ ως νέο υπουργό Υγείας, αρνούμενος την ευκαιρία να φέρει κάποιο στέλεχος από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος μετά την αποχώρηση του Στρίτινγκ αναφέρει ο Guardian.

Η ώρα της ενότητας και της αυτοκριτικής

Η Άντζελα Ρέινερ δήλωσε ότι ο Στάρμερ θα πρέπει να «αναλογιστεί» αν πρέπει να παραμερίσει, προσθέτοντας ότι δε θα έπρεπε να είχε εμποδιστεί η επανείσοδος του Μπέρναμ στο κοινοβούλιο νωρίτερα. «Αν κάποιος θέλει να έρθει και να βοηθήσει τότε απολύτως δε θα έπρεπε να μπλοκάρουμε ανθρώπους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για εγωισμούς», είπε.

Η Λούσι Πάουελ, αναπληρώτρια ηγέτης των Εργατικών, αναμένεται να περιγράψει τα εκλογικά αποτελέσματα ως «βαθιά οδυνηρά», προειδοποιώντας ωστόσο κατά των εσωτερικών εχθροπραξιών. «Πρέπει να ενωθούμε ξανά ως μία ομάδα για να δώσουμε τη μάχη ενάντια στον Φάρατζ… Αυτό σημαίνει επίσης να κάνουμε πολιτική διαφορετικά: τέλος στους πολέμους ενημερώσεων, τέλος στις φράξιες. Ο Άντι Μπέρναμ, ο Γουές Στρίτινγκ και η Άντζελα Ρέινερ πρέπει να είναι όλοι παίκτες – κλειδιά στην ομάδα μας».