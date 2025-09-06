Επιδειξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής, κουβέντες και selfies με πολίτες, το μονοθέσιο της MacLaren, στάση για μια γουλιά… μπίρας, μια φανέλα με το όνομά του και μία συνομιλία με AI μηχάνημα ήταν μεταξύ των στιγμών που ξεχώρισαν στην ξενάγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα και τα σταντς της 89ης ΔΕΘ.

Μετά τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO, ο κ.Μητσοτάκης ξεκίνησε στις 11:10 τη βόλτα στους χώρους της ΔΕΘ συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Εκθέσεως, Τάσο Τζήκα, από υπουργούς, από βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Το μονοθέσιο της MacLaren

στους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού να το δουν από κοντά, ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδείας. «Εγώ αν μπω εδώ μέσα δεν θα ξαναβγώ, θα σφηνώσω», είπε o εντυπωσιασμένος από το μονοθέσιο πρωθυπουργός.

Front flip και τραμπολίνο

Μετά τη στάση στο περίπτερο Εθνικής Άμυνας ο κ. Μητσοτάκης, παρακολούθησε επιδείξεις από αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής και τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες στο τραμπολίνο δηλώνοντας εντυπωσιασμένος, ενώ φωτογραφήθηκε και με μικρούς αθλητές. Μαζί του ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

«Τζάμπολ Αγάπης»

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε κόσμο που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα περίπτερα, ενώ στη συνέχεια πέρασε από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τον υποδέχτηκαν παιδιά με αναπηρία φορώντας μπλούζες «Τζάμπολ Αγάπης», παρουσία του υπουργού Βασίλη Κικίλια. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας όπου ήταν σε εξέλιξη εκδήλωση υπό τον υπουργό ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Δροσίστηκε με μπίρα

Αφού μίλησε με στελέχη του ΕΚΑΒ πέρασε από το περίπτερο του «AI στην πρόληψη». Έξω από το περίπτερο για τον «Βιώσιμο Τουρισμό» τον υποδέχτηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας. Μετά, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έκανε μια βόλτα από το περίπτερο της μπίρας «Νύμφη», με τον κ.Μητσοτάκη να σηκώνει το ποτήρι και να εύχεται σε όλους «στην υγεία σας».

Η φανέλα με το 1 και το όνομα Μητσοτάκης

δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, με παρόντα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, από τα ειδησεογραφικά sites Thestival και Voria, από το «1555 Εξυπηρέτηση Πολιτών» και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», καθώς και από τα περίπτερα «Metlen Energy & Metals» και «Hellenic Energy».

Ο πρόεδρος της «Hellenic Energy» χάρισε στον πρωθυπουργό μια μπάλα της Εθνικής Ομάδας και μια φανέλα με το «Νούμερο 1» και το όνομα «Μητσοτάκης» στην πλάτη.

Χοροί και τραγούδια

Ο πρωθυπουργός έκανε στάση και στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς όπου η υποδοχή του έγινε με ποντιακούς χορούς και λύρα, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου τού δώρισαν μια ανθοδέσμη και μια μπάλα.

Το μπιλιάρδο και το AI

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και τα σταντ των πανεπιστημίων και είδε εφαρμογές και καινοτομίες. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας είδε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο αμερικανικό μπιλιάρδο, που αντικαθιστά τον παίκτη με τη στέκα και μαθαίνει από τους συνδυασμούς και τις κινήσεις της μπάλας να την κατευθύνει στο σωστό σημείο.

Στο σταντ του ΑΠΘ ο πρωθυπουργός δοκίμασε τις γνώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, ρωτώντας για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. «Πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη;» Ο ψηφιακός βοηθός σπουδών τού απάντησε: «…στις 26 Οκτωβρίου του 1912…».