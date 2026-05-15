Ακόμη πιο βαρύ το πένθος για τη διπλή αυτοκτονία της Ηλιούπολης, καθώς χθες βράδυ υπέκυψε στα τραύματά της η 17χρονη η οποία δε σκοτώθηκε ακαριαία – όπως η φίλη της – αμέσως μετά τη «βουτιά θανάτου» από τον 6ο όροφο ταράτσας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Η 17χρονη πολυτραυματίας, έφερε βαρύτατα και πολλαπλά τραύματα και περισσότεροι από 20 γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων υπερέβαλαν εαυτόν προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας της, κάτι όμως που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

Η επιθυμία των γονιών της Μελίνας

Την ίδια ώρα οι γονείς της φίλης της, της 17χρονης Μελίνας η οποία σκοτώθηκε κατά την πτώση από τον 6ο όροφο, καλούν όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της αντί στεφάνων να προχωρήσουν σε δωρεά στο Χαμόγελο του Παιδιού, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό παιδιά που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και έχουν ανάγκη ελπίδα, προστασία, φροντίδα και αγκαλιά.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

«Οι γονείς της 17χρονης Μελίνας, που τόσο πρόωρα έχασε τη ζωή της στην Ηλιούπολη, επιθυμούν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε μια πράξη προσφοράς και αγάπης προς τα παιδιά.

Αντί στεφάνων, όποιος το επιθυμεί μπορεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της Μελίνας δωρεά προς «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα.

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Δικαιούχος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Στην αιτιολογία κατάθεσης σημειώνετε τον κωδικό Κ25202 και όνομα δωρητή.

ALPHA BANK | 441-00-2101-062962 | GR4201404410441002101062962 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 116/296076-12 | GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5233-003309-251 | GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS | 0026-0201-91-0100432797 | GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ | 46 464 401 | GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Παρακαλείσθε μετά την πραγματοποίηση της δωρεάς, να ενημερώσετε για αυτή τηλεφωνικά στο 11040 (αστική χρέωση) ή στο 2103306140 ή μέσω e-mail στο info@hamogelo.gr προκειμένου να σταλεί απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή»

Συνεχίζεται η προανάκριση

Η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά την αυτοχειρία των δυο ανηλίκων κοριτσιών με αιχμή το ιδιόχειρο σημείωμα που βρέθηκε στην τσάντα της Μελίνας και στο οποίο ανέφερε «τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης» και ακόμη πως «φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δε θα πάω καλά».

Τα σενάρια

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ιδιόχειρο σημείωμα από τη δεύτερη 17χρονη που εξέπνευσε χθες από την ταράτσα του σπιτιού της οποίας έγινε το απονενοημένο διάβημα των δύο ανηλίκων κοριτσιών.

Η μη ύπαρξη σημειώματος δεν κάνει σαφή την απόφαση της νεαρής να αυτοκτονήσει. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων σεναρίων το ενδεχόμενο εκείνη να μην ήταν αποφασισμένη και να προσπάθησε να αποτρέψει τη φίλη της στο να πέσει από την ταράτσα και στην προσπάθειά της αυτή να παρασύρθηκε προς το μέρος της με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι δύο στο κενό.