«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ προτού αναχωρήσει για το Πεκίνο. Έτσι, πήρε μαζί του μερικούς υπέρλαμπρους επιχειρηματίες, εξαιρετικά σημαντικούς στο χώρο της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και της Wall Street, όπως ο Ίλον Μασκ της Tesla και ο Τιμ Κουκ της Apple.

Ένα όνομα που ξεχώρισε είναι αυτό του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος έλαβε πρόσκληση, μάλλον την τελευταία στιγμή. Μάλιστα ο Τραμπ αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει ειδική ανακοίνωση για να διευκρινίσει ότι ο Χουάνγκ ήταν όντως μαζί του στο Air Force One και ότι δημοσιεύματα, όπως εκείνο του CNBC που ισχυρίζονταν το αντίθετο, είναι fake news.

Τι είναι όμως η Nvidia και γιατί η παρουσία του Τζένσεν Χουάνγκ στο Πεκίνο έχει σημασία;

Κορυφαία στον κόσμο

Η Nvidia είναι κορυφαία αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, με έδρα την Καλιφόρνια, που κυριαρχεί παγκοσμίως στο σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI). Γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα τσιπ; Διότι όσο πιο εξελιγμένο ένα τσιπ, τόσο περισσότερο μπορεί να υποστηρίξει την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τη λύση χιλιάδων μαθηματικών προβλημάτων ταυτόχρονα, τη δημιουργία εργαλείων όπως το ChatGPT και τα αυτό-οδηγούμενα οχήματα.

Σε αυτό τoν τόσο σημαντικό χώρο, η Nvidia κατέχει το 81% της παγκόσμιας αγοράς των τσιπ για κέντρα δεδομένων (data centers). Σήμερα είναι η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, δηλαδή 5,49 τρισ. δολάρια, μεγαλύτερη από το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών παγκοσμίως, πλην των ΗΠΑ και της Κίνας. Ακολουθεί η Alphabet (μητρική της Google) με 4,8 τρισ. δολάρια και η Apple με 4,3 τρισ. κεφαλαιοποίηση.

Κατά λάθος αναμορφωτήριο

Πίσω από αυτήν την τεράστια επιτυχία κρύβεται κυρίως ένας άνθρωπος, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Η ιστορία του είναι συναρπαστική. Γεννήθηκε στην Ταϊβάν το 1963, στη συνέχεια η οικογένειά του μετακόμισε στην Ταϊλάνδη και σε ηλικία 9 χρονών πήγε στην Αμερική. Κατά λάθος οι γονείς του τον έστειλαν για ένα διάστημα σε αναμορφωτήριο στο Κεντάκι, νομίζοντας ότι επρόκειτο για σχολείο της ελίτ. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Όρεγκον και μετά στο Στάνφορντ, έκανε δουλειές του ποδαριού και ξεκίνησε την καριέρα του ως σχεδιαστής μικροεπεξεργαστών.

Το 1993 ίδρυσε, σε ένα εστιατόριο μαζί με άλλους δύο, την Nvidia, στοχεύοντας στη δημιουργία καρτών γραφικών (GPUs) για τρισδιάστατα παιχνίδια σε υπολογιστές. Η λέξη Nvidia προκύπτει από την λατινική λέξη invidia, δηλαδή φθόνος. Ο σχεδιασμός ενός λογισμικού που επέτρεπε στις κάρτες γραφικών να κάνουν υπολογισμούς ήταν το εφαλτήριο για την μετέπειτα κυριαρχία των τσιπ του στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ανέλαβε από την αρχή τη διοίκηση της εταιρείας και θεωρείται εύλογα ένας από τους κορυφαίους μάνατζερ στον κόσμο.

Τσιπ και ημιαγωγοί

Τα τσιπ της Nvidia σχεδιάζονται στις ΗΠΑ, αλλά κατασκευάζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Ταϊβάν από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), τον μεγαλύτερο εξειδικευμένο κατασκευαστή ημιαγωγών στον κόσμο. Διευκρινίζεται ότι τα μικροσκοπικά τσιπ και οι ημιαγωγοί δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Για να παρασκευαστούν τα τσιπ χρειάζεται ο ημιαγωγός, δηλαδή το βασικό υλικό, που είναι συνήθως πυρίτιο. Η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ημιαγωγών στον κόσμο, όμως η Ταϊβάν κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ στον κόσμο.

Τεχνολογικός πόλεμος

Στην εποχή που οι υπερδυνάμεις ανταγωνίζονται για υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη, η Nvidia, ως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της, βρέθηκε στην καρδιά του τεχνολογικού πόλεμου των ΗΠΑ με την Κίνα. Ήδη από το 2022, επί προεδρίας Μπάιντεν, οι ΗΠΑ, για λόγους εθνικής ασφαλείας, ξεκίνησαν να βάζουν περιορισμούς στην εξαγωγή τσιπ στην Κίνα.

Η Κίνα, από την πλευρά της, προσπαθώντας να αποφύγει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ, επένδυσε περισσότερο στην εγχώρια παραγωγή τσιπ, τα οποία μπορεί να μην είναι τόσο προηγμένα τεχνολογικά, είναι όμως πιο οικονομικά. Οι κινεζικές εταιρείες στρέφονται πλέον σε μεγάλο βαθμό εγχώρια, στη Huawei, για τις παραγγελίες τους, παρότι τα τσιπ της είναι δύο γενιές πίσω από της Nvidia.

Παλινδρομήσεις Τραμπ

Όταν πρωτοξεκίνησαν οι περιορισμοί, η Nvidia είχε διατηρήσει τη δυνατότητα να εξάγει συγκεκριμένα τσιπ στην Κίνα. Τον Απρίλιο του 2025, ο Τραμπ απαγόρευσε στην Nvidia την εξαγωγή των τσιπ της στην κινεζική αγορά. Λίγο καρό αργότερα, άλλαξε γνώμη και τον περασμένο Δεκέμβριο, έδωσε άδεια ξανά αλλά υπό τους όρους ότι θα πωλούνται «σε συγκεκριμένους αγοραστές» και ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα καρπώνεται το 25% των εσόδων. Η πολιτική αυτή παλινδρόμηση προκάλεσε τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου, οι οποίοι ασκούν κριτική ότι το όποιο οικονομικό όφελος μπαίνει πάνω από την εθνική ασφάλεια.

Μπορεί η πολιτική να άλλαξε, αλλά τα προϊόντα, προς το παρόν, δεν έχουν σταλεί στην Κίνα, αφενός λόγω του ότι οι αναθεωρήσεις εθνικής ασφάλειας για τις άδειες στις ΗΠΑ καθυστερούν και αφετέρου διότι η Κίνα είναι πλέον διστακτική στο να εγκρίνει μεγάλες παραγγελίες.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ εκτιμά ότι η αγορά της Κίνας μπορεί να αποφέρει δυνητικά 50 δισ. δολάρια σε έσοδα στην εταιρεία του. Ο Τραμπ φαίνεται να συμφωνεί. Μένει να δούμε σε ποιον βαθμό θα θελήσει και ο Σι.