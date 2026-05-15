Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ στο κυβερνητικό συγκρότημα Zhongnanhai, καθώς και επίσημο γεύμα εργασίας.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο κ. Τραμπ έκανε λόγο για «επίλυση σειράς σύνθετων ζητημάτων», χαρακτηρίζοντας τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών «ισχυρή» και γνωστοποιώντας ότι ο Σι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας μετέδωσαν αυτούσια τη δήλωση του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος χαρακτήρισε την επίσκεψη ως «μια ιστορική και εμβληματική επίσκεψη», αναφέροντας τα εξής: «Μαζί, καθορίσαμε μια νέα θέση για μια εποικοδομητική στρατηγική και σταθερή σχέση μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλήξαμε σε σημαντική συναίνεση σχετικά με τη διατήρηση της σταθερότητας στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, την επέκταση της πρακτικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς και την κατάλληλη αντιμετώπιση των ανησυχιών του άλλου, και συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε την επικοινωνία και τον συντονισμό σε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα.

Αυτό δείχνει επίσης για άλλη μια φορά ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρόθυμες να επιτύχουν ειρηνική συνύπαρξη, αμοιβαία επωφελή συνεργασία με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και να βρουν τον σωστό τρόπο να συνυπάρξουν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προωθήσουν την ανάπτυξη και την αναζωογόνησή τους ενισχύοντας τη συνεργασία τους. Οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν τη σημαντική συναίνεση στην οποία καταλήξαμε, να αξιοποιήσουν την τρέχουσα θετική δυναμική που επιτεύχθηκε με κόπο, να κρατήσουν σταθερή την πορεία, να απομακρύνουν τις παρεμβάσεις και να προωθήσουν τη σταθερή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.»

Οι δύο όψεις για το Ιράν

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια των διεθνών ναυτιλιακών οδών αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα των συνομιλιών κατά τη συνάντηση κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή, εστιάζοντας στην ανάγκη αποκατάστασης της ομαλότητας στο Στενό του Ορμούζ και στην αποτροπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω επίσημου δελτίου Τύπου, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση διπλωματική διευθέτηση. Η ανακοίνωση τονίζει μεταξύ άλλων ότι: «οι θαλάσσιες οδοί πρέπει να ανοίξουν το συντομότερο δυνατόν, όπως ζητεί η διεθνής κοινότητα (…) και να εφαρμοστεί συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό. Ο πόλεμος αυτός, που δεν έπρεπε να είχε γίνει ποτέ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχιστεί.»

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε εκτενώς στις συζητήσεις που είχε με την κινεζική ηγεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας τη σύγκλιση απόψεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

«Συζητήσαμε για το Ιράν. Έχουμε πολύ παρόμοια άποψη για το Ιράν, θέλουμε να τελειώσει αυτό και δε θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Θέλουμε το Στενό ανοιχτό. Τώρα το κλείνουμε. Το έκλεισαν αυτοί και το κλείσαμε κι εμείς από πάνω τους. Αλλά θέλουμε το Στενό ανοιχτό και θέλουμε να το τερματίσουν, γιατί είναι τρελό. Είναι λίγο τρελοί και αυτό δεν είναι καλό. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο. Αλλά συζητήσαμε και πολλά άλλα θέματα και νομίζω ότι συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η διπλωματία των τριαντάφυλλων στο Zhongnanhai

Κατά τη διάρκεια περιπάτου των δύο ηγετών στο πρώην αυτοκρατορικό συγκρότημα Zhongnanhai —έναν απομονωμένο χώρο με λίμνες και κιόσκια όπου διαμένει η κινεζική ηγεσία— ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα άνθη του συγκροτήματος, χαρακτηρίζοντάς τα ως «τα ομορφότερα που έχει δει κανείς ποτέ».

Ανταποκρινόμενος στο σχόλιο, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε επίσημα να αποστείλει στον κ. Τραμπ σπόρους από τα συγκεκριμένα τριαντάφυλλα. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κ. Τραμπ, μετά την εκλογή του για τη δεύτερη θητεία του, προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση του Κήπου των Τριαντάφυλλων του Λευκού Οίκου, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό γκαζόν με πέτρινη βεράντα και τραπέζια με ομπρέλες.

Το μενού του επίσημου γεύματος

Μετά τη συζήτηση των δύο ηγετών παρατέθηκε γεύμα. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το μενού περιλάμβανε ψιλοκομμένο μπακαλιάρο σε θαλασσινή σούπα, τραγανές και σοταρισμένες μπάλες αστακού, φιλέτο μοσχαριού ψημένο στο τηγάνι γεμιστό με μορχέλες, κοτόπουλο kung pao με χτένια, μπρεζέ εποχικά λαχανικά, βλαστούς μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια, μοσχάρι στιφάδο μέσα σε ψωμάκι, καθώς και αχνιστά ντάμπλινγκ με χοιρινό και γαρίδες.

Και για επιδόρπιο: σοκολατένια brownies, φρούτα και παγωτό, καθώς και καφέ και τσάι.