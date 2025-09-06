Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκης στα περίπτερα της ΔΕΘ είχε μία στάση και στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας, εκεί όπου τον περίμενε η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Ο πρωθυπουργός πέρασε από το σταντ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της φοιτητικής ομάδας αεροδιαστημικής.

Επίσης ενημερώθηκε από τον κοσμήτορα της Νομικής, Παναγιώτη Γκλαβίνη, για τον βοηθό διδασκαλίας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η start up Gaiant και παραμετροποιεί το πανεπιστήμιο για να συμπληρώνει τον καθηγητή απαντώντας σε ειδικές ερωτήσεις, βελτιώνοντας έτσι τη διάδραση με τους φοιτητές.

Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα voria.gr, ρώτησε τον βοηθό πότε μπήκαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη, με το AI μηχάνημα να απαντά τη χρονολογία και επιπρόσθετες ιστορικές λεπτομέρειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να αναπτύξει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στη χώρα με το ΑΠΘ για τη χρήση βοηθού AI στη διδασκαλία.