Συνάντηση με τους δημοσιογράφους για «χαλαρή» συζήτηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, μόλις μια μέρα πριν την έναρξη της 89ης ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για μια σειρά θεμάτων.

Όπως ήταν αυτονόητο, αρκετές ήταν οι ερωτήσεις για τα μέτρα που θα εξαγγείλει αύριο το βράδυ με τον πρωθυπουργό να απαντάει με χιούμορ «τα έχετε γράψει όλα» και πρόσθεσε πως «πετύχατε το 50%, αλλά δεν ξέρετε ποιο 50% είναι». Όπως εξήγησε, δεν τελειώνουν εδώ οι εξαγγελίες για τα μέτρα, εννοώντας την αυριανή μέτρα, λέγοντας ότι «έχει και του χρόνου ΔΕΘ».

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην πάει και στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που είχε προηγηθεί λίγη ώρα πριν στο Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρωθυπουργός δεν θέλησε να πει πολλά παρά μόνο ότι «εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για το ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη). Οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος με το μέλλον».

«Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;» ανέφερε. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα, προσθέτοντας ότι το αυριανό βήμα είναι μόνο ένα από τα πολλά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν έχει αποκλείσει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο του 13ου μισθού ο κ. Μητσοτάκης δεν έδωσε σαφής απάντηση λέγοντας όμως «συ είπας».

Στο μενού ήταν και η πορεία της Εθνικής στο Eurobasket, με τον κ. Μητσοτάκη να προβλέπει ότι θα φτάσουμε την τετράδα.