Η Αθήνα είμαι μια πόλη που όλα μπορούν να συμβούν. Για την ακρίβεια μια πόλη που ο καθένας κάνει ότι θέλει.

Ίσως, είναι η μόνη πρωτεύουσα στον κόσμο όπου τα τουριστικά λεωφορεία παρκάρουν μπροστά στο Κοινοβούλιο και δη μπροστά στο κεντρικότερο ιστορικό μνημείο της πόλης, τον Άγνωστο Στρατιώτη, πράγμα αδιανόητο για άλλες πόλεις που σέβονται τον εαυτό τους (και τα σύμβολά τους).

Όπως γράφει ο ΒΗΜΑτοδότης, στην Αθήνα, ελάχιστα μέτρα πριν την είσοδο του πάρκινγκ της Βουλής επί της λεωφόρου Αμαλίας, υπάρχει στάση για τα τουριστικά λεωφορεία που κατακλύζουν την Αθήνα συμβάλλοντας επί τα χείρω στο κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στο κέντρο της πόλης, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων.

Το χειρότερο είναι ότι σε ώρες συνωστισμού διπλοπαρκάρουν, ενώ πολλά σταθμεύουν ακριβώς μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη για να απολαύσουν οι επιβάτες τους την αλλαγή της φρουράς στο μνημείο.

Και δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, αλλά και τα ταξί ή τα τουριστικά βανάκια που συμπληρώνουν την εικόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑτοδότη, το θέμα έχει τεθεί όχι μια και δυο φορές από την Τροχαία της Βουλής προς τον δήμο Αθηναίων και υποτίθεται ότι η στάση των τουριστικών λεωφορείων θα είχε μετακινηθεί εδώ και καιρό από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα.

Επιπλέον, ο χώρος μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη θα έπρεπε να φυλάσσεται από την Τροχαία ώστε να μην παρκάρει αδιακρίτως όποιος θέλει κλείνοντας μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Λεπτομέρεια: ο χώρος μπροστά στο βρετανικό κοινοβούλιο αποτελεί ζώνη υψηλής ασφάλειας, το ίδιο και στο γαλλικό κοινοβούλιο και σε πολλά άλλα κοινοβούλια του κόσμου…