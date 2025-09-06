5 το πρωί ΔΕΘ Edition: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι παροχές και οι αντιδράσεις
Απόπειρα αντιστροφής του κλίματος φθοράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μελλοντικές μειώσεις φόρων σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και την ελπίδα ότι θα κερδίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία στη διακυβέρνηση της χώρας.
1
Οι ατάκες του Κυριάκου Μητσοτάκη
- Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, αλλά και πόρους: Σε όσους χρεώνουν στην κυβέρνηση υπέρογκες δαπάνες ως προς ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας να πουν δημοσίως αν προτιμούν τα δισεκατομμύρια των εξοπλιστικών προγραμμάτων να μετατραπούν σε επιδόματα. Για τον ίδιο, πάντως, προτεραιότητα αποτελούν τα Rafale και οι Belh@rra.
- Οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Β. Αιγαίου έκαναν πολύ αισθητή την παρουσία τους: Ήταν τότε που ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κι αντίκρισε από κάτω γνώριμα πρόσωπα να τον επευφημούν για την τροποποίηση του παρόντος καθεστώτος και την επαναφορά των όσων ίσχυαν ήδη σε προμνημονιακές περιόδους.
- Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις: Κρητική μαντινάδα επικαλέστηκε για να θέσει εαυτόν απέναντι στο μη ανεκτό «καλάμι της εξουσίας» και να ζητήσει από συνεργάτες και κυβερνητικά στελέχη «να ιδρώνουμε τη φανέλα» προς ικανοποίηση του αιτήματος των πολιτών.
2
Τι μάθαμε από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο
- Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές κατά 2%: Το ύψος της φορολογίας για εισοδήματα από 10 έως 20 χιλιάδες ευρώ θα μειωθεί από το σημερινό 22% σε 20%, αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει περαιτέρω υποχώρηση ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Το 20% πέφτει στο 18% για ένα παιδί, στο 16% για δύο, στο 9% για τρίτεκνους, ενώ θα μηδενίζεται για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.
- Μηδενίζεται ο φόρος για νεοαπασχολούμενους ως 25 ετών: Προϋπόθεση αποτελεί το ετήσιο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. Ακολούθως και για ακόμα 5 χρόνια, το ίδιο άτομο θα φορολογείται με τον βασικό συντελεστή 9%.
- Μειώνεται και καταργείται η προσωπική διαφορά: Για το 2026 η κυβερνητική πρόβλεψη για τους συνταξιούχους προβλέπει υποχώρηση κατά το ήμισυ και για το 2027 οριστική απαλοιφή.
- Μειώνεται ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά και ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά: Το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% αφορά ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ενώ η υποχώρηση του ΕΝΦΙΑ στο μισό, προτού καταργηθεί εντελώς, απευθύνεται στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους.
3
Η άποψη των αρθρογράφων του Βήματος
- Δεν κρύβεται η αλαζονεία: Οι μειώσεις στην άμεση φορολογία που περιείχε το καλάθι της ΔΕΘ είναι αξιοσημείωτες. Οι «μεταρρυθμίσεις» για την οποία μίλησε ο πρωθυπουργός αναζητούνται. Το ίδιο και η προσδοκία να αλλάξει η δυσμενής δημοσκοπική συνθήκη για την κυβέρνηση. Για τους χειμαζόμενους πολίτες δεν το συζητούμε. «Άλματα γρηγορότερα από τη φθορά» δεν γίνονται όταν η φθορά και η διαφθορά καθηλώνουν τα πάντα. Η αλαζονεία είναι ανίατη ασθένεια. Και δύσκολα κρύβεται – Γρηγόρης Τζιοβάρας
- Θα κερδίσει το στοίχημα; Αναμφίβολα κάθε μέτρο φοροαπαλλαγών είναι θετικό ειδικά όταν θα συμβάλλει στην βελτίωση της οικονομικής κατάστασης πολιτών που πέρασαν πολύ δύσκολα από το 2010 που η χώρα εισήλθε στο λαβύρινθο των μνημονίων. Όμως πολλές φορές όταν ανοίγεις το πουγκί δεν είναι και εύκολο να αλλάξεις το κλίμα, ειδικά αν έχει παγιωθεί αρνητικό κλίμα για πτυχές της διακυβέρνησης πάνω από την οποία ρίχνει βαριά της σκιά της η διαφθορά. Θα κερδίσει το στοίχημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Θα φανεί στην πορεία. Πάντως έβαλε διλήμματα, έθεσε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο και έκανε ανοίγματα στους επικριτές του – Άρης Ραβανός
- Προεκλογικές φοροελαφρύνσεις: Οι όποιες φορολογικές αλλαγές στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος αφορούν τα εισοδήματα του ’26. Κατά συνέπεια, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τις όποιες ελαφρύνσεις από τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους με τη μείωση της παρακράτησης του φόρου. Επαγγελματίες και αγρότες θα περιμένουν τη φορολογική δήλωση του ’27. Κρατήστε το αυτό για το πότε θα μπορούσαν να προκηρυχθούν εκλογές. Ουσιαστικά δεν ακούσαμε τίποτα για τη μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης). Η εξαγγελία μείωσης του ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ουσιαστικά είναι επαναφορά του ευνοϊκού καθεστώτος που είχε «κοπεί» με μνημονιακούς νόμους – Ντίνος Σιωμόπουλος
- Ο σπόρος του Εθνικού Απολυτηρίου: Ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να το ακούσουμε. Πολλά χρόνια γράφουμε και μιλάμε γι’ αυτό και φαίνεται ότι βλάστησε τελικά στην πολιτική ηγεσία της χώρας ο σπόρος του δημοσιογραφικού και ακαδημαϊκού διαλόγου. Αξίζει να δούμε τι θα προταθεί γιατί η εξαγγελία δεν αρκεί. Όταν μάλιστα ακούγεται ότι κατατίθενται προτάσεις επί του θέματος στο Μέγαρο Μαξίμου από κάθε φίλο και γνωστό. Όσον αφορά τα «μη κρατικά πανεπιστήμια που κανείς δεν πίστευε πως θα τα δει ποτέ στην Ελλάδα…» η αλήθεια είναι πως το θέμα δεν σήκωνε περισσότερα από τα λίγα λεπτά που του αφιέρωσε ο πρωθυπουργός. Γι’ αυτά τα λεπτά, αναρωτιούνται κάποιοι στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, «τρέχαμε» όλο το καλοκαίρι να κάνουμε αξιολογήσεις, να δίνουμε άδειες πριν καν γίνει κτιριακός έλεγχος η πιστοποίηση προγραμμάτων στους τελικά αδειοδοτηθέντες; – Μάρνυ Παπαματθαίου
4
Παραπλεύρως
- Πολυπληθείς συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα: Τόσο στην Αθήνα, έξω από τη Βουλή, όσο στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, απλός κόσμος και εργατικά συνδικάτα πλημμύρισαν κεντρικούς δρόμους για να διαμαρτυρηθούν με στόχευση τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Στο Σύνταγμα η συγκέντρωση είχε ως πυρήνα της την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Το συλλαλητήριο για τη ΔΕΘ είχε ως αφετηρία το άγαλμα Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης και μετείχαν εκπρόσωποι κομμάτων. Οι στιγμές έντασης δεν έλειψαν.
- Γεμάτη αίθουσα, υψηλή θερμοκρασία: Από νωρίς είχαν πάρει θέση στην κεντρική σάλα του Βελλίδειου όσοι σκόπευαν να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς την ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού. Αν και αύριο τελειώνει η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ο υδράργυρος εξακολουθεί να θυμίζει καλοκαίρι και γι’ αυτό στην κλιματιζόμενη αλλά κατάμεστη αίθουσα, δεν ήταν λίγοι όσοι χρησιμοποιούσαν βεντάλιες και απλές κόλλες Α4 για να νιώσουν μερικά ψήγματα αέρα στο ιδρωμένο πρόσωπό τους.
- «Εγώ αν μπω εδώ μέσα δεν θα ξαναβγώ, θα σφηνώσω»: Η πρώτη ημέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ είχε αρχίσει με την επίσκεψη στα περίπτερα, συνομιλώντας με εκθέτες και συνεργάτες του. Αφού απόλαυσε την μπύρα του και έλαβε ορισμένα δώρα, βρέθηκε μπροστά σε μια ρέπλικα μονοθεσίου της Formula 1. Όπως κατάλαβε και ο ίδιος δεν θα ήταν εύκολο να γίνει «πιλότος» μηχανοκίνητου αθλητισμού.
5
Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες
- Η ώρα των δημοσιογράφων: Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή το μεσημέρι στις 12:00. Στη διάρκειά της ο πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε όσα ερωτήματα τού τεθούν από τους παριστάμενους με τη σειρά που θα έχει επιλέξει το επιτελείο του. Δεδομένου ότι τώρα θα μιλά εκτός κειμένου, θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον πόσο προετοιμασμένος θα παρουσιαστεί.
- Το «μέτωπο» με τον Αλέξη Τσίπρα: Η κυβέρνηση έχει θέσει απέναντί της τον πρώην πρωθυπουργό. Το υπονόησε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με διάφορες αναφορές του στην κεντρική ομιλία του. Επειδή πάντως είναι βέβαιο πως θα κληθεί να τοποθετηθεί, η διαχείριση της απάντησης θα θέσει τους νέους όρους του παιχνιδιού.
- Έρχεται η εβδομάδα της αντιπολίτευσης: Από τη Δευτέρα η ΔΕΘ θα μπει στον ρυθμό των υπόλοιπων κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ έχουν ήδη καταστρώσει τα πλάνα τους για τις παρεμβάσεις τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτές θα προσαρμοστούν ανάλογα με όσα ακούστηκαν και θ’ ακουστούν από τα κυβερνητικά στελέχη. Ο Σωκράτης Φάμελλος θα προηγηθεί Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ρίξει την αυλαία το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ έδωσε ήδη τον τόνο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.