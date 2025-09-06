«Σε κάποιου είδους συγκλίσεις» προσκάλεσε την αντιπολίτευση, χωρίς να την κατονομάσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, το βράδυ του Σαββάτου (6/9).

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εθνικό διάλογο» που θα ανοίξει πάνω στη θέσπιση Εθνικού απολυτηρίου, χρησιμοποιώντας ακολούθως μια ρήση του Παύλου Μπακογιάννη πως «αν στην πολιτική γκρεμίζονται γέφυρες, κανείς δεν θα μπορεί να γυρίσει πίσω».

Όπως εξήγησε «η πατρίδα δεν επιτρέπεται να προχωρήσει μέσα σ’ ένα κλίμα σύγχυσης. Το ‘όχι σε όλα’ σημαίνει στην ουσία ‘ναι στο τίποτα’».

Γι’ αυτό και προειδοποίησε ότι δεν θα είναι ανεκτές αλαζονικές συμπεριφορές από στελέχη της κυβέρνησης. Αντιθέτως, κάλεσε, προς ικανοποίηση του αιτήματος των πολιτών, «να ιδρώνουμε τη φανέλα και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας».

Συνεχίζοντας το άνοιγμα προς τα υπόλοιπα κόμματα ο Κυρ. Μητσοτάκης ζήτησε πιο ήπιο αντιπολιτευτικό λόγο, έτσι ώστε να μην ακμάζει ο λαϊκισμός, από τη στιγμή που «δεν είμαστε τόσοι πολλοί για να είμαστε διαιρεμένοι». Κατά τον ίδιο, άλλωστε, «η πολιτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση ευημερίας».

Βέβαια ο κ. Μητσοτάκης άφησε και αιχμές για την απουσία ισχυρού αντίθετου πόλου, χαρακτηρίζοντας υποκριτικό και ειρωνικό «η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμη και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της». Ούτε εμπόδισε τη δημιουργία του, «αν είχε προτάσεις» να καταθέσει.

Διευκρίνισε πάντως, συμπερασματικά, πως δεν τον εκφράζει «το δίλημμα ΝΔ ή χάος».