«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους, με επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανακοίνωσε κατά τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε:
«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί.
Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:
– Από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.
– Ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.
Για εισόδημα 30.000 ευρώ:
– Ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.
Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:
Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.
Γενναία τομή υπέρ των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους.
Η πρωτοβουλία για τους νέους:
– Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
– Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
– Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ».