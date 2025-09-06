Μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στο μισό το 2026 και την πλήρη κατάργησή του το 2027 σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέτρα της ΔΕΘ.

«Χρέος μας να κρατήσουμε ακμαία τα χωριά μας. Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1500 κατοίκους. Καταργείται εντελώς το 2027», ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Επίσης είπε ότι μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. «Νομίζω ότι χρωστάμε κάτι στους νησιώτες μας που κάθε μέρα υψώνουν την ελληνική σημαία στις εσχατιές του Αιγαίου. Για αυτό και η απόφασή μου είναι να μειωθεί 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων», είπε ο πρωθυπουργός.