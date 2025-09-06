Σε τέσσερις μεταρρυθμίσεις με χρονικό ορίζοντα το 2030, οι οποίες απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνοντας τα μέτρα της ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, τις σύγχρονες Πολεοδομίες και το πλήρες Κτηματολογίο αλλά και για τον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη για τις επόμενες δεκαετίες.

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηριού, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «μία τεράστια αλλαγή για να εξεταστεί από κοινού από τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας».

Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

«Το νέο ΕΣΥ ανήκει σε όλους τους Έλληνες – θα βελτιωθεί, ακόμα πιο γρήγορα, όταν οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνήσουν σε λύσεις αυτονόητες – δεν θα μετατρέψουμε την υγεία σε αρένα κομματικών διαξιφισμών και τα νοσοκομεία σε ομήρους διαδηλωτών» πρόσθεσε, μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός..

Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο

Για τις πολεοδομίες τόνισε πως «φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. – από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή».

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες

Τέλος, για τον Εθνικό Ενεργειακό Χάρτη, ανέφερε ότι πρόκειται για «μεταρρύθμιση μακράς πνοής που προϋποθέτει διάλογο και συναίνεση – εθνικό στοίχημα που σηματοδοτεί η ενεργειακή αυτονομία μαζί με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα».