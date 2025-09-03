Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης Donald Kitt παρουσιάζει τη solo performance του «Fool in the Full Moon» στο Ρεκτιφιέ, στο πλαίσιο του 13ου Handmade & Recycled Theater Festival – Osmosis edition (17-28/9).

Μια παράσταση-ταξίδι σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν η φαντασία και η δημιουργικότητα, εμπνευσμένη από το ιδιοφυές πνεύμα του Λεονάρντο ντα Βίντσι. Ένα μαγευτικό σύμπαν, που μάς παρασύρει μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και μας προσκαλεί να ονειρευτούμε το αδύνατο. Το «Fool in the Full Moon» έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε πόλεις του εξωτερικού, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τη μοναδική του ποιητικότητα και τη βαθιά του ανθρωπιά.

Ο Donald Kitt θα σκηνοθετήσει επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Φάνη Κατέχο στην παράσταση «Sisyphus – flesh and earth», η οποία έκανε πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου στο Φεστιβάλ BRAMAT στην Πολωνία και θα παρουσιαστεί στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ρεκτιφιέ.

Επιπλέον, στις 25–26–27 Σεπτεμβρίου, ο Kitt θα πραγματοποιήσει το εργαστήριο «Feats of Performance – A process in search of hidden meanings», μια εντατική διαδικασία εξερεύνησης της ερμηνείας και των κρυφών νοημάτων στη θεατρική πράξη.

Η υπόθεση του «Fool in the Full Moon»

Ένας τρελός κάθεται πάνω στις αποσκευές του – ένα κουτί γεμάτο όνειρα. Όνειρα για πτήσεις και συνταγές για το πώς να το πετύχει.

Θυμάται τα παιδικά και νεανικά του χρόνια και πώς ο μυστικός του φίλος και συνωμότης, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, τον ενέπνευσε και δε σταμάτησε ποτέ να τον στηρίζει στις ατελείωτες προσπάθειές του. Ο τρελός ονειρεύεται ιπτάμενες μηχανές, τροχούς που γυρίζουν, ιπτάμενα κάστρα και φτερά που τον απελευθερώνουν, τόσο από τη βαρύτητα όσο και από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Χορεύει και τραγουδά σε ένα μαγευτικό σύμπαν – ένα τοπίο όπου βασιλεύουν η φαντασία και η δημιουργικότητα, και όπου ο Λεονάρντο είναι πανταχού παρών με τις καλές του συμβουλές και – κάποιες φορές – τις ακραίες του προκλήσεις.

Ποιος είναι ο Donald Kitt

O Donald Kitt γεννήθηκε στον Καναδά το 1964, αμέσως μετά τη δημιουργία του Odin Teatret. Μετά από τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Winnipeg, έπαιξε σε πολλές παραστάσεις, μέχρι το 1989. Τη χρονιά εκείνη αποτέλεσε τον συνιδρυτή του Primus Theatre στον Καναδά, μια εταιρεία ειδικευμένη σε πρωτότυπες, διεπιστημονικές παραστάσεις. Η εταιρεία αυτή πραγματοποίησε περιοδείες σε ολόκληρο τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το 1998, η εταιρεία διέκοψε τις δραστηριότητές της και ο Donald Kitt μετακόμισε στην Ιταλία. Εκεί εργάστηκε ως performer, δάσκαλος και εκπαιδευτής ξυλοπόδαρων.

Ο Donald σπούδασε και υπήρξε performer ινδονησιακού χορού «Topeng» στο Μπαλί (1996), υπό την καθοδήγηση του μπαλινέζου δασκάλου I Made Djimat. Το 2006, ο Donald έγινε μέλος του Odin Teatret. Παράλληλα με το ερμηνευτικό του έργο, σκηνοθετεί και διδάσκει σε εργαστήρια. Είναι performer ξυλοπόδαρων και εκπαιδεύει νέους ξυλοπόδαρους και ερμηνευτές που ασχολούνται με ανταλλαγές και μετασχηματισμούς στο κοινωνικό περιβάλλον (θεατρικό-ποίηση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού περιβάλλοντος), στη Δανία.

Συντελεστές

Ερμηνεία: Donald Kitt

Σκηνοθεσία: Iben Nagel Rasmussen

Διασκευή Κειμένου: Donald Kitt

Σκηνικά: Lena Bjerregaard & Donald Kitt

Σχεδιασμός Ήχου: Matiás Carruitaro

Βοηθός Σκηνοθέτη: Stefania Giammarino

Φωτογραφίες: Tommy Bay

Πληροφορίες

«Full in the moon», 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00, Εισιτήρια: 12 ευρώ (γενική είσοδος)

«Sisyphus – flesh and earth», 26 Σεπτεμβρίου στο Ρεκτιφιέ, στις 21:00

Σεμινάριο: «Feats of Performance – A process in search of hidden meanings», 25 – 26 – 27 Σεπτεμβρίου | 14:15 – 17:00

Μάθετε περισσότερα για το εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα εργαστήρια και κλείστε θέση ΕΔΩ

Θέατρο Ρεκτιφιέ, Λ. Κωνσταντινουπόλεως 119 (6’ λεπτά από το Μετρό του Κεραμεικού)