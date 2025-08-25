Την πρώτη θέση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσίευση της κατάταξης, το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και στην 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως (βλέπε πίνακα 1).

Πηγή πίνακα: Ιστοσελίδα Webometrics

Η παγκόσμια κατάταξη

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Τα κριτήρια

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια: