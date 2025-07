Δημοσιεύθηκε η αμερικάνικη παγκόσμια κατάταξη US News Best Global University Rankings 2025-2026. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο και στην 216η θέση παγκοσμίως. 2ο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο βρίσκεται στη θέση 416.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ευρώπη ανέβηκε στην 78η θέση από την 82η που ήταν πέρυσι. Παράλληλα μεταξύ των άλλων επιτυχιών το ΕΚΠΑ βρίσκεται:

1. Στην «Καρδιολογία» (Cardiac and Cardiovascular Systems) στην 38η θέση παγκοσμίως.

2. Στον Τομέα «Μεταδοτικές Ασθένειες» (Infectious Diseases) στην 65η θέση.

3. Στην «Γαστρεντερολογία -Ηπατολογία» (Gastroenterology and Hepatology ) στην 52η θέση.

4. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 94η θέση.

5. Στον τομέα Public, Environmental and Occupational Health στην 80η θέση.