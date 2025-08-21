Ακινητοποιήθηκε στις 10:43 το πρωί της Πέμπτης η αμαξοστοιχία 303 της Hellenic Train, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο-Κιάτο, λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς.

Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Επίσης, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο-Αίγιο) και 305 (Αίγιο-Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία.

«Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του» αναφέρεται σε ενημέρωση της Hellenic Train.