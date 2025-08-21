Πανελλαδική απεργία κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στο Δημόσιο την Πέμπτη 28 Αυγούστου, με αφορμή το νομοσχέδιο για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ανακοινώθηκε πως θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου».