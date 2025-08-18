«Ενώ έπρεπε να κάθονται, σηκώθηκαν»

Πέντε ήταν τελικά τα παιδιά που εκσφενδονίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής 14 Αυγούστου στο ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται μόνο οι τέσσερις νεαροί που πέφτουν από το παιχνίδι «ταψί», όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ένας 16χρονος πετάχτηκε από την άλλη πλευρά.

Ο δήμος Ρόδου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του λούνα παρκ μέχρι την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών.

«Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι χειρότερο»

«Ενώ πήγαινε πολύ γρήγορα, εμείς καθόμασταν στο βαγόνι και βλέπω τα άτομα να φεύγουν πίσω να πέφτουν κάτω να σπάει το κάθισμα και να φεύγουν», λέει ο 16χρονος τραυματίας στο MEGA.

«Μετά από πάρα πολύ λίγο εγώ από την φόρα που έκανε το ταψί εγώ πετάχτηκα στον αέρα και κουτούλησα πάνω σε ένα τοίχο. Και μετά από τον τοίχο έπεσα κάτω πίσω από το ταψί σε κάτι σίδερα και ενώ συνέχισε να γυρνάει το ταψί εγώ βγήκα από κάτω και βγήκα μπροστά», προσθέτει.

Ο 16χρονος, μόνιμος κάτοικος του νησιού, είναι ο νεαρός που φαίνεται στο βίντεο με το σκισμένο κόκκινο σορτσάκι.

«Είχα χτυπήσει λίγο στα πλευρά που χτύπησα πάνω στον τοίχο στον αέρα και λίγο στα σίδερα που έπεσα κάτω στα σίδερα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο και ευτυχώς που πήγαν όλα καλά» είπε.