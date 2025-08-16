Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, σε λούνα παρκ στη Ρόδο.

Το ατύχημα συνέβη στην Κρεμαστή της Ρόδου, όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι «ταψί», με αποτέλεσμα τέσσερις νεαροί να εκσφενδονιστούν και να χτυπήσουν στα κάγκελα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει το ατύχημα, τα τέσσερα άτομα πέφτουν στο οδόστρωμα, χωρίς κανείς να τραυματιστεί σοβαρά.

Συλλήψεις

Για το περιστατικό, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της ιδιοκτήτριας του λούνα παρκ, όσο και του υπεύθυνου του παιχνιδιού.

Και οι δύο, μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν, αφέθηκαν ελεύθεροι.