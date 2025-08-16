Τέσσερα νεαρά άτομα είχαν χθες βράδυ στη Ρόδο «τύχη βουνό», όταν βρέθηκαν στο κενό από παιχνίδι λούνα παρκ μετά το σπάσιμο του προστατευτικού κιγκλιδώματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στο λούνα παρκ της Κρεμαστής, κατά τη διάρκεια της περιόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Τα θύματα είχαν ανέβει στο παιχνίδι που ονομάζεται «ταψί» και, σύμφωνα με μαρτυρίες, φαίνεται να ακουμπήσαν στο κιγκλίδωμα που ξαφνικά έσπασε. Η πτώση τους ήταν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα να μην τραυματιστούν, ενώ ολόκληρο το περιστατικό καταγράφηκε από πολίτη που βρισκόταν στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, οι οποίοι διέκοψαν τη λειτουργία του λούνα παρκ και συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια και τον υπεύθυνο του παιχνιδιού. Οι δύο τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάθεση των μαρτυριών τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αδειοδοτήσεις και μελλοντική λειτουργία της επιχείρησης

Ο αντιδήμαρχος Πεταλούδων και υπεύθυνος για την Επιχειρηματικότητα, Νίκος Τσούλλος, μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε ότι η επιχείρηση λειτουργεί εδώ και χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή και είχε λάβει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και άδεια από τον Δήμο για τη λειτουργία της κατά την εορταστική περίοδο.

Σήμερα αναμένεται να ληφθεί απόφαση για το αν θα επαναλειτουργήσει το λούνα παρκ, μετά το περιστατικό που προκάλεσε σοκ σε όσους βρίσκονταν εκεί.