Νομίζετε ότι μια νόστιμη μακαρονάδα δεν μπορεί να αποτελέσει αληθινή πρόκληση για ένα σεφ; Η αλήθεια είναι ότι, όταν εμείς ζητήσαμε από δύο διακεκριμένους μάγειρες, τον Γρηγόρη Κίκη των Hervé Restaurant, Upon και Hanky Panky, και τον Σίμο Τριανταφύλλου του The Rooster στην Αντίπαρο, τη συνταγή για μια μακαρονάδα που να τρώγεται ιδανικά μετά τη θάλασσα, δεν είχαμε σκοπό να τους βάλουμε δύσκολα. Οι περισσότεροι, άλλωστε, επιστρέφοντας από την παραλία συνήθως αναζητάμε ένα αγαπημένο πιάτο που να φτιάχνεται εύκολα και γρήγορα, αλλά να απολαμβάνεται… μέχρι την τελευταία μπουκιά.

Οι μακαρονάδες που εμπνεύστηκαν εκείνοι φυσικά ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Τόσο, που θα μπορούσαμε να τις φτιάχνουμε όλο το χρόνο και σε κάθε περίσταση. Τόσο comfort και, ταυτόχρονα, απόλυτα γκουρμέ.

Μπουκατίνι με σάλτσα από άγριο μάραθο, τυρί κρέμα και τραγανή κινόα

Από τον Γρηγόρη Κίκη

Χρόνος προετοιμασίας: 15΄

Χρόνος μαγειρέματος: 40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

1 κιλό μπουκατίνι

Αλάτι

Ξύσμα από 1 λάιμ

100 γρ. βούτυρο

30 γρ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

200 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

Κινόα

Ηλιέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα

100 γρ. αποξηραμένο άγριο μάραθο

100 γρ. λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

10 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο

1 λίτρο νερό

50 γρ. ε.π. ελαιόλαδο

5 γρ. κρόκο Κοζάνης

100 γρ. λευκό κρασί

100 γρ. κουρκουμά

200 γρ. τυρί κρέμα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με τη σάλτσα: Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί.

Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε το νερό, τον αποξηραμένο μάραθο, τον κουρκουμά και τον κρόκο Κοζάνης, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα σε μέτρια φωτιά για 30 λεπτά. Στη συνέχεια, το σουρώνουμε, το επαναφέρουμε στην κατσαρόλα και προσθέτουμε το τυρί κρέμα, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί και να δώσει βελούδινη υφή στη σάλτσα.

Στο μεταξύ, βράζουμε το μπουκατίνι σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας τους. Τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε το ξύσμα λάιμ, το βούτυρο, το σχοινόπρασο και την παρμεζάνα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να λιώσει το τυρί και να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Βράζουμε την κινόα σε αλατισμένο νερό για 9 λεπτά και στη συνέχεια τη στραγγίζουμε καλά και τη στεγνώνουμε σε χαρτί κουζίνας. Όταν στεγνώσει πλήρως, την τηγανίζουμε σε καυτό λάδι, στους 180°C, μέχρι να γίνει τραγανή. Τη βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσει από το περιττό λάδι.

Σερβίρουμε τα μπουκατίνι με την αρωματική σάλτσα τους και γαρνίρουμε τα πιάτα με λίγη τηγανητή κινόα για τραγανή υφή.

Πένες με οστρακοειδή και μαραθόριζα

Από τον Σίμο Τριανταφύλλου

Χρόνος προετοιμασίας: 10΄

Χρόνος μαγειρέματος: 15΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 1 μερίδα

150 γρ. πένες, ziti ή άλλο ζυμαρικό της αρεσκείας μας

30 ml ε.π. ελαιόλαδο

150 γρ. αχιβάδες ή φρέσκα μύδια

50 γρ. λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 μικρή σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

50 γρ. μαραθόριζα σε κυβάκια

1/2 πιπεριά χαλαπένιο ή χαμπανέρο

25 ml λευκό κρασί (κατά προτίμηση Μαλαγουζιά)

25 ml χυμό λεμονιού

120 ml ζωμό λαχανικών ή νερό

20 φύλλα (περίπου) μαϊντανού ψιλοκομμένα

5 φύλλα (περίπου) βασιλικού ψιλοκομμένα

Λίγο ξύσμα λεμονιού

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

2 κυβάκια βούτυρο

Εκτέλεση

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που προτείνει η συσκευασία τους. Τα σουρώνουμε χωρίς να τα ξεπλύνουμε.

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι, το σκόρδο, την πιπεριά και τη μαραθόριζα, να μαραθούν αλλά να μην πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε τις αχιβάδες και το κρασί και σκεπάζουμε το σκεύος με καπάκι, ώστε να μαγειρευτούν τα θαλασσινά και να ανοίξουν.

Πετάμε όσα όστρακα έμειναν κλειστά και προσθέτουμε στο τηγάνι τα ζυμαρικά, το ζωμό, τα μαϊντανό, το βασιλικό, το ξύσμα και το χυμό του λεμονιού και μαγειρεύουμε για άλλα 2 λεπτά. Διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι, προσθέτουμε το βούτυρο και σερβίρουμε.

Μυστικό: Αν θέλουμε να αποφύγουμε το βούτυρο, τελειώνουμε τη συνταγή με λίγο ελαιόλαδο.