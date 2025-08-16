Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, και σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

«Η μπάλα στο γήπεδο του Κιέβου»

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση πως θα προετοιμαστεί στο προσεχές διάστημα μια συνάντηση ανάμεσα στον Ζελένσκι και τον Πούτιν, με στόχο την έναρξη διαπραγματεύσεων.

«Τώρα εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο Ζελένσκι να την ολοκληρώσει. Και θα έλεγα επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν περισσότερο. Αλλά εξαρτάται από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Και αν το επιθυμούν, θα είμαι παρών στην επόμενη συνάντηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να γίνει συμφωνία»

Ερωτηθείς αν έχει κάποια συμβουλή προς τον Ουκρανό ηγέτη, ο Τραμπ απάντησε: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Ναι. Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, και αυτοί δεν είναι. Είναι σπουδαίοι στρατιώτες». Με τον τρόπο αυτόν έστειλε μήνυμα ότι η συνέχιση της σύγκρουσης δεν μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα για το Κίεβο χωρίς μια πολιτική λύση.

Οι δασμοί στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε χώρες που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν σκοπεύει να λάβει μια τέτοια απόφαση άμεσα.

«Λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό τώρα. Ενδέχεται να χρειαστεί σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά όχι στην παρούσα φάση», είπε.

«Άριστα» στη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, βαθμολογώντας την μάλιστα με «10 στα 10». Όπως σημείωσε, η προσωπική του σχέση με τον Πούτιν μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια πιθανή ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία.