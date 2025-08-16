Χωρίς κάποια ουσιαστική συμφωνία για την Ουκρανία έκλεισε η Σύνοδος της Αλάσκας, διαψεύδοντας τις όποιες προσδοκίες για μια σχετικά γρήγορη διευθέτηση του πολέμου. Η συνάντηση ξεκίνησε με σημαντικές προσδοκίες, αλλά και με έναν χαμογελαστό και ιδιαίτερα ευδιάθετο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε αντιπαραβολή με τον Ντόναλντ Τραμπ που εμφανίστηκε αν όχι εξ αρχής προβληματισμένος, σίγουρα με μια πιο «βαριά» διάθεση.

Το χρονικό μιας «κακής» -για τον Τραμπ- Συνόδου

Μετά την υποδοχή, τις χειραψίες και τις αναμνηστικές φωτογραφίες, οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από τους Στιβ Γουίτκοφ, Μάρκο Ρούμπιο, Σεργκέι Λαβρόφ και Γιούρι Ουσακόφ, πέρασαν στην αίθουσα της συνάντησης για να συζητήσουν όλα τα ανοιχτά θέματα που απασχολούν τόσο τις χώρες τους, όπου και παρέμειναν για περίπου τρεις ώρες.

🇷🇺🇺🇸 The meeting between President #Putin & @realDonaldTrump has begun in #Anchorage. Also taking part in the talks are Russian FM Sergey #Lavrov, Presidential Aide Yuri #Ushakov, US Secretary of State @marcorubio & US Presidential Special Envoy @SteveWitkoff.#RussiaUSA pic.twitter.com/6jW6MmSrkr — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2025

Στο μεταξύ ένα τεράστιο χάος επικρατούσε σχετικά με το πρόγραμμα της Συνόδου, καθώς οι λεπτομέρειες άλλαζαν συνεχώς, τόσο για τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις, όσο και για το πόσες συναντήσεις θα υπάρξουν και αν θα δοθεί ή όχι κοινή συνέντευξη Τύπου και πότε.

Τελικά, μετά από το πέρας της συνάντησης «3vs3», Τραμπ και Πούτιν με σημαντική καθυστέρηση βγήκαν για την κοινή συνέντευξη Τύπου, η οποία διήρκεσε περίπου 12 λεπτά. Τη συνέντευξη Τύπου «άνοιξε» ο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που γενικά σε τέτοιες συνόδους είναι ασυνήθιστο καθώς ήταν ο ηγέτης που επισκεπτόταν την χώρα υποδοχής της Συνόδου, ο οποίος μίλησε σχεδόν για οκτώ λεπτά και στην συνέχεια ακολούθησε ο Τραμπ ο οποίος μίλησε για περίπου τρία λεπτά.

Τα απροσδιόριστα σημεία συμφωνίας, αλλά και διαφωνίας

Σε αυτήν οι δύο ηγέτες περιέγραψαν την συνάντηση που είχαν ως «εποικοδομητική» και ανέφεραν και οι δύο ότι υπήρξαν σημεία συμφωνίας τόσο για την βελτίωση των διμερών σχέσεων, όσο και για το βασικό θέμα της Συνόδου που είναι η Ουκρανία, αλλά και ότι υπήρξαν και σημεία διαφωνίας. Παρά ταύτα κανείς εκ των δύο δεν ανέφερε ποια ήταν αυτά τα σημεία. Αυτό που και οι δύο ξεκαθάρισαν είναι ότι δεν υπήρξε κάποια συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά ότι υπήρξε πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι για τα όσα ειπώθηκαν στην συνάντηση θα ενημερώσει τηλεφωνικά τόσο τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο και άλλους ξένους ηγέτες. Από την πλευρά του ο Πούτιν υποστήριξε πως αναμένει ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν θα εμποδίσουν ούτε θα επιχειρήσουν να εκτροχιάσουν την πρόοδο που διαμορφώνεται.

«Ραντεβού» στην Μόσχα και άμεση αναχώρηση

Στο κλείσιμο της συνέντευξης Τύπου ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε τον Αμερικανό ομόλογο του στην Μόσχα για την επόμενη συνάντηση, κάτι που ο Τραμπ εμφανίστηκε να δέχεται διστακτικά.

Μετά από την βιαστική, θα μπορούσε κανείς να πει, συνέντευξη Τύπου, ανακοινώθηκε ότι η διευρυμένη συνάντηση που θα συμμετείχε το σύνολο των αξιωματούχων που μετέβησαν στην Αλάσκα για να συμμετέχουν σε αυτήν, δεν θα πραγματοποιείτο, όπως και το γεύμα που είχε προγραμματιστεί.

Οι δύο ηγέτες ετοιμάστηκαν για να αναχώρησαν αμέσως, με τον Πούτιν να κάνει μια μικρή στάση σε ένα κοιμητήριο Ρώσων πιλότων που πολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νικητής ο Πούτιν

Με την λήξη της Συνόδου και με βάση τα όσα συνέβησαν, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι αναλυτές εκτιμούν ότι ουσιαστικά αυτή ήταν μια ξεκάθαρη επικράτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν έναντι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνιακό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, δεδομένου πως από την στιγμή που δεν έγινε καν κάποια αναφορά στην λέξη εκεχειρία στην συνέντευξη Τύπου, τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία έλαβαν το πράσινο φως για να συνεχίσουν την επίθεση τους.

President Trump and Russian President Vladimir Putin ended the Alaska summit without announcing a deal on Ukraine, leaving the path toward ending the war unclear https://t.co/NiCfFnoFUq — The Wall Street Journal (@WSJ) August 15, 2025

President Trump and President Vladimir Putin, in a joint news conference after a summit on the Russia-Ukraine war, said that they had made progress. But they gave no details, took no questions and failed to announce a cease-fire. Follow live updates. https://t.co/apFJ2WfNhq — The New York Times (@nytimes) August 15, 2025

Παράλληλα ο Πούτιν με την Σύνοδο αυτή κατάφερε να αποδείξει για άλλη μια φορά πως αυτός ελέγχει πλήρως τις εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας, αλλά και να περάσει το μήνυμα πως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε με την διεθνή του απομόνωση, ούτε με μέτρα εναντίον της Ρωσίας.