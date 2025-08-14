Εκτεταμένες ζημιές υπέστη, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», η περιμετρική οδός της Πάτρας, από την φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών.

Σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», «τις τελευταίες 48 ώρες καταβλήθηκαν τιτάνιες προσπάθειες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες και να επαναλειτουργήσει ο δρόμος το συντομότερο δυνατόν, ενώ η πλήρης αποκατάσταση όλων των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία σήμερα το απόγευμα, αλλά έχουν τεθεί σε ισχύ οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

* Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 206+100 έως 211+700.

* Έχει τεθεί όριο ταχύτητας 60 χιλιομέτρων την ώρα.