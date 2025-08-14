Ολοκληρώθηκαν, από τα τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά.

Τα αποτελέσματα των αυτοψιών είναι συνοπτικά τα εξής:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51 κτίρια

• Πράσινα:15

• Κίτρινα:27

• Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53 κτίρια

• Πράσινα:28

• Κίτρινα:19

• Κόκκινα: 6

Από το Υπουργείο επισημαίνεται ότι καθοριστική για την ταχύτητα των διαδικασιών υπήρξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου με τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, ενώ σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση των αυτοψιών και στη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές αποτέλεσε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους.