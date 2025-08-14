Αναζωπύρωση σημειώθηκε στο Μπάλα το απόγευμα της Πέμπτης, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει εκδηλωθεί στα αριστερά της ιεράς μονής του Αγίου Νικολάου.

Στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική και αστυνομία.

Ήχησε 112

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών Μπάλα και Δραγωλένα, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Πάτρα.