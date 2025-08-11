Τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Δεκέμβριο σημείωσαν τα futures του κακάο σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Δεκέμβριο, εν μέσω ανανεωμένης ανησυχίας για τις ασθενέστερες προβλέψεις για τις καλλιέργειες στη Δυτική Αφρική την επόμενη σεζόν.

Οι ξηρές καιρικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές της κορυφαίας καλλιεργητικής ζώνης του κόσμου έχουν οδηγήσει σε δυσοίωνες προοπτικές για την επόμενη συγκομιδή, αφού η ενδιάμεση συγκομιδή από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο αποδείχθηκε σημαντικά χειρότερη από το αναμενόμενο.

«Η κρίση εφοδιασμού δεν έχει υποχωρήσει» εξηγεί στο Bloomberg ο Sholom Sanik, αναλυτής της Friedberg Mercantile Group Ltd.

Εν τω μεταξύ, οι επαγγελματίες επενδυτές, όπως τα hedge funds, γίνονται όλο και πιο σίγουροι ότι οι τιμές του κακάο θα αυξηθούν περαιτέρω. Οι διαχειριστές κεφαλαίων αύξησαν τα καθαρά αισιόδοξα στοιχήματά τους σε υψηλό τριών εβδομάδων την εβδομάδα που έληξε στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων.

«Αυτό σίγουρα σημαίνει ότι τα κεφάλαια εξακολουθούν να είναι αισιόδοξα» υπογραμμίζει ο Sanik.

Τα αποθέματα στα λιμάνια των ΗΠΑ και οι δασμοί Τραμπ

Τα αποθέματα κακάου που διατηρούνται στα λιμάνια των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13.074 σάκους στις 8 Αυγούστου σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το χρηματιστήριο ICE Futures US, κάτι που ενδεχομένως αποτελεί πρώιμο σημάδι αύξησης της ζήτησης ή συρρίκνωσης της προσφοράς.

Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάνα, τη Βραζιλία και τον Ισημερινό θα επιβαρυνθούν με δασμούς από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Michael McDougall, αναλυτής της McDougall Global View.

«Έτσι, το κόστος του κακάου για τους αμερικανούς μεταποιητές θα είναι υψηλότερο», είπε.

Πηγή: ot.gr