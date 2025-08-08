5 το πρωί: Επιμένει ο Νετανιάχου για τη Γάζα – Στα σκαριά η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Θυελλώδεις άνεμοι σε όλη τη χώρα
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν, επιμένει στην απόφασή του για στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, ωστόσο επεσήμανε ότι δεν σκέφτεται την προσάρτησή της στο Ισραήλ.
1
Ώρα μηδέν για τη Γάζα
- Τι θέλει ο Νετανιάχου; Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι το Ισραήλ «προτίθεται» να πάρει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, όμως «όχι να την κυβερνήσει». «Δεν θέλουμε να κρατήσουμε τη Γάζα. Θέλουμε να εγκαταστήσουμε μια περίμετρο ασφαλείας, όμως δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Θέλουμε να παραδώσουμε τον έλεγχο σε αραβικές δυνάμεις που θα κυβερνήσουν σωστά χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας. Αυτό δεν είναι δυνατό με τη Χαμάς», συμπλήρωσε.
- Πώς αντέδρασε η Χαμάς; Η Χαμάς αποδοκίμασε τις δηλώσεις Νετανιάχου υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο του ισοδυναμεί με «πραξικόπημα» εν μέσω των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Τον κατηγόρησε ότι έχει στόχο να θυσιάσει τους ισραηλινούς ομήρους προκειμένου να εξυπηρετήσει προσωπικά του συμφέροντα.
- Η θέση της Ελλάδας: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ είχε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. O κ.Μητσοτάκης υπογράμμισε την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.
2
Επιφυλακή λόγω των ανέμων
- Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι: Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως τουλάχιστον την Κυριακή 10/8. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, σήμερα Παρασκευή οι ριπές των ανέμων σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη θα φτάνουν ακόμη και τα 100 km/h.
- Φόβοι για τις πυρκαγιές: Οι άνεμοι επιδεινώνουν τις σημαντικά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Έτσι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται σήμερα σε Αττική καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ισχυρών ανέμων.
- Μέτρα και στην Αθήνα: Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν και οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων. Επίσης, ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση ενώ η Δημοτική Αστυνομία με συνεχείς περιπολίες και χρήση drones, ελέγχει τους λόφους και μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης.
3
Αναμονή για το ραντεβού Τραμπ-Πούτιν
- Στα Εμιράτα η συνάντηση; Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε αυτό το είδος της συνάντησης. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους μιλώντας στο πλευρό του προέδρου των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, τον οποίο υποδέχτηκε ο Ρώσος πρόεδρος στο Κρεμλίνο.
- «Πόρτα» στον Ζελένσκι: Παράλληλα ο Πούτιν ισχυρίσθηκε ότι δεν υπάρχουν οι «προϋποθέσεις» για μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο ουκρανός ομόλογός του επιμένει σε μια τέτοια συνάντηση κορυφής. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του γενικά. (Μια συνάντηση) είναι εφικτή, αλλά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει. Δυστυχώς, είμαστε ακόμα μακριά από αυτές τις προϋποθέσεις», σημείωσε ο ρώσος πρόεδρος. Ωστόσο, ο Τραμπ θέλει να γίνει και η συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν.
- Σπεύδει ξανά στο ΔΝΤ το Κίεβο: Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε με την επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας καθώς το υφιστάμενο πρόγραμμα, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνεται το 2027.
4
Προκαταρκτική για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Σεμερτζίδου και οικογένεια
- Με εντολή Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις αποκαλύψεις του in.gr για επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 2019–2024, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και συγγενικά της πρόσωπα.
- «Κλειδί» το πόρισμα της Αρχής: Eν αναμονή του πορίσματος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να το εντάξει στη δικογραφία που σχηματίζεται για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έρευνα εστιάζει σε 8 έως 10 άτομα από τη Θεσσαλία, ανάμεσά τους και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.
- Πυρά από αντιπολίτευση: Για περιφρόνηση του ελληνικού λαού από τη νέα Δημοκρατία έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως «δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα», επιμένοντας στην άμεση προκήρυξη εκλογών.
5
Από ισοπαλία σε ισοπαλία Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- Μηδέν εις το πηλίκο: Ούτε την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ κατόρθωσε να λυγίσει ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ. Παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες, η μεταξύ τους πρώτη μάχη για τον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ και το εισιτήριο για τα playoffs θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του αγώνα στην ουδέτερη Κρακοβία.
- Εγκλωβίστηκε στην Τούμπα: Δεν ήταν σίγουρα το 0-0 το αποτέλεσμα που ήθελε ο ΠΑΟΚ από την πρώτη μάχη του με την αυστριακή Βόλφσμπεργκερ. Ανέτοιμη η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, γλίτωσε την εντός έδρας ήττα εξαιτίας της αστοχίας των φιλοξενούμενων και χάρη στις σωτήριες επεμβάσεις του γκολκίπερ Παβλένκα.
- Έμπλεξε αντί να ξεμπλέξει: Το 2-2 στη Λεμεσό δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να κλειδώσει από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Η Ένωση προηγήθηκε με διαφορά δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο, αλλά αμυντικά εκτέθηκε και ο Άρης την ισοφάρισε, με αποτέλεσμα οι λογαριασμοί να μείνουν ανοικτοί πριν από το δεύτερο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
