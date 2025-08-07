Κρατά πάρα πολύ ψηλά τους τόνους της σύγκρουσης με την κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων σε ό,τι έχει να κάνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έγραψε σε επικριτική ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σκάνδαλο που «έχει εκθέσει τη χώρα και τον κ. Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση διαδίδει ότι έως το τέλος Αυγούστου ‘θα έχει εικόνα’! Την στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη! Και τα στελέχη τους με τις Ferrari – με αντικείμενο μέχρι χθες τους κοινοτικούς πόρους – παραιτούνται από στελέχη, αλλά όχι από μέλη της ΝΔ».

«Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;» απόρησε ο Σωκρ. Φάμελλος επικαλούμενος και τις διεθνείς αναφορές σε όλα όσα έχουν μεσολαβήσει ως σήμερα.

«Το Politico ευθέως χρεώνει στον κ. Μητσοτάκη το μπλοκάρισμα της έρευνας για τους υπουργούς του. Κάτι ολοφάνερο, αφού έφτασε μέχρι και στην κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και να κουκουλώσει τη δικογραφία που αναφέρει δεκάδες ονόματα υπουργών και ανώτατων στελεχών της ΝΔ» σημείωσε.

«Δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή του»

Ενημέρωσε μάλιστα τον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή του:

Η δημοσιοποίηση όλων των καταχραστών και των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιστροφή των κλεμμένων, με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν.

Η απαγγελία ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους.

Και βέβαια η ολοκλήρωση της συζήτησης της Προκαταρκτικής στη Βουλή για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη.

«Όσα μέτρα και αν μαγειρέψει για τη ΔΕΘ, δεν τον πιστεύει πλέον κανείς»

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε βέβαιος πως «ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο κατάχρησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των τίμιων Ελλήνων και Ελληνίδων αγροτών.

Όσες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όσες θεωρίες συνωμοσίας ξεστομίσουν τα στελέχη του για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια».

«Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα. Και όσα μέτρα και αν μαγειρέψει ο κ. Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ, δεν τον πιστεύει πλέον κανείς. Και τα στοιχεία του Α’ εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω των έμμεσων φόρων και των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια» προσέθεσε.

Για τον ίδιο είναι δεδομένο πια ότι «δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο». Γι’ αυτό και «όσο και να το καθυστερεί, δεν θα το αποφύγει. Να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από το τέλμα».

Η σχετική ανάρτηση του Σωκρ. Φάμελλου