Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στις Αρχές, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο που κινούνταν στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο πριν από τα διόδια της Κατεχάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Λόγω του συμβάντος καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, με τις Αρχές να προχωρούν στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την πλήρη απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κίνησης.