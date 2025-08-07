Στην Κρακοβία θα κριθεί αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει στο Europa League ή θα υποβιβαστεί στο Conference, καθώς το 0-0 απέναντι στην ουκρανική Σαχτάρ είναι ένα αποτέλεσμα που διατήρησε ρευστή την κατάσταση πριν από το δεύτερο αγώνα.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (55′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (55′ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τετέ (68′ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς (55′ Τσέριν), Σβιντέρσκι (81′ Γερεμέγεφ)

Σαχτάρ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μποντάρ, Ματβιλιένκο, Πέντρο Ενρίκε, Οτσερέτκο, Μάρλον (46′ Μπονταρένκο), Σαντάνα (73′ Πεντρίνιο), Σουντάκοφ, Νεβέρτον, Ελίας (73′ Εγκινάλντο, 76′ Σβεντ)