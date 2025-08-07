Τις πληροφορίες που υπήρχαν για μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στις επόμενες ημέρες επιβεβαίωσε πριν λίγο ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσακόφ. «Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», πρόσθεσε σε τηλεοπτικά σχόλια.

Δεν είπε πού θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής. Αυτό που ανέφερε πάντως είναι πως ο Στιβ Γουίτκοφ κατά την συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο της Ρωσίας, έβαλε στο τραπέζι και μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, πρόταση που δεν σχολιάστηκε όμως καν από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από τις δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς για την συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μέσα στις επόμενες ημέρες, γίνεται ξεκάθαρο ότι θεωρούν πως αυτή φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου και ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχυ, αντίθετα από την ρωσική πλευρά δεν γίνεται κάποια εκτίμηση σχετικά με το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί σε αυτή την συνάντηση. Ο βασικός δείκτης του ρωσικού χρηματιστηρίου πάντως λίγο μετά την ανακοίνωση από τον Ουσακόφ, ανέβηκε κατά 4,5% μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρέμβαση και από Ζελένσκι με αφορμή την συνάντηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι μία πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα».

«Στην Ουκρανία έχουμε επαναλάβει πολλές φορές ότι η αναζήτηση πραγματικών λύσεων μπορεί να είναι πραγματικά αποτελεσματική σε επίπεδο ηγετών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μία συνάντηση σε επίπεδο ηγετών αποτελεί «ξεκάθαρη προτεραιότητα» και μπορεί «να καταλήξει σε πραγματικά βιώσιμη ειρήνη», επέμεινε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε χθες μετά την επίσκεψη του Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες έλαβαν επίσης μέρος στην συνομιλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας με θέμα ενδεχόμενη εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας και τριμερή συνάντηση κορυφής.

«Θα υπάρξουν επίσης συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφαλείας», πρόσθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να πιεσθεί η Ρωσία «να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να τερματίσει την επίθεσή της».