Δεν θα είναι εύκολο το έργο του ΠΑΟΚ για πρόκριση στα playoffs του Europa League. Το 0-0 στην Τούμπα ήταν μάλλον ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεδομένου πως η αυστριακή Βόλφσμπεργκερ ήταν η πιο επικίνδυνη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας πιο «καθαρές» ευκαιρίες για να σκοράρει.

Μάλιστα ο Παβλένκα, που εφέτος πήρε τα γάντια του βασικού γκολκίπερ, υποχρεώθηκε σε σωτήριες επεμβάσεις προκειμένου η εστία του «Δικεφάλου του βορρά» να μην παραβιαστεί.

Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να κερδίσουν μέτρα στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, είχαν καλύτερη δομή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του ματς, αλλά χωρίς να γίνουν όσο απειλητικοί θα έπρεπε. Αντιθέτως οι Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά η τελική του Γκατερμάγερ κατέληξε εκτός εστίας και το 0-0 δεν άλλαξε.

Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων κι αυτός που θα κρίνει ποια ομάδα θα συνεχίσει στα playoffs του Europa League θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου με ώρα έναρξης τις 20:00.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (70′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84′ Σορετίρε), Τάισον (75′ Ιβάνουσετς), Τσάλοφ (70′ Μύθου)

Βόλφσμπεργκερ: Πόλστερ, Μπαουμγκάρντνερ, Ντιαμπατέ, Βίμερ, Πίσινγκερ (85′ Σούλτζερ), Σεπφ, Μάτιτς (85′ Βόλμουτ), Ρένερ, Αγκιεμάνγκ (77′ Ζούκιτς), Μπαλό (77′ Ατάνγκα), Αβντιζάι (67′ Γκατερμάγερ)