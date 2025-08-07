Η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις εξελίξεις που υπάρχουν για την Ουκρανία ήρθε την Πέμπτη. Ο Ρώσος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Τραμπ και δεν απέκλεισε να γίνει άμεσα.

Πάντως, δεν αποκάλυψε ποιος πρότεινε τη συνάντηση. «Και τα δύο μέρη εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους- δεν έχει σημασία ποιος το είπε πρώτος». Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει τη σχετική επιθυμία του από τον Ιανουάριο του 2025. Τους επόμενους έξι μήνες, ο Αμερικανός ηγέτης διατήρησε τη θέρμη του για τη διεξαγωγή μιας συνόδου κορυφής.

Ο Πούτιν, με τη σειρά του, δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας Μινσκ τον Ιούνιο ότι μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Τραμπ ήταν «πολύ πιθανή».

Υπό όρους η συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι

Από την άλλη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος με τη διεξαγωγή συνάντησης με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Βέβαια, ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό.

«Επανέλαβα ότι δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού σε γενικές γραμμές, είναι δυνατόν», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους. «Ωστόσο, θα πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό. Δυστυχώς, υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος μπροστά μας για τη δημιουργία τέτοιων συνθηκών», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ανέφεραν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης του Πούτιν, του Ζελένσκι και του Αμερικανού ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Η Μόσχα άφησε αυτή την επιλογή χωρίς σχόλιο και προέτρεψε να επικεντρωθεί στη διμερή σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας.

Όλα δείχνουν ΗΑΕ

Ο Πούτιν μιλώντας για τον τόπο συνάντησης έδειξε προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε σχετική ερώτηση είπε ότι τα ΗΑΕ είναι μια χώρα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή τη συνάντηση.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νομίζω πως θα αποφασίσουμε, αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι μία από τις κατάλληλες, αρκετά κατάλληλες τοποθεσίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Πρώτη συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας μετά το 2021

Αυτή θα είναι η πρώτη σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας εδώ και χρόνια. Η τελευταία ήταν η συνάντηση του Πούτιν και του Τζο Μπάιντεν στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2021. Οι σχέσεις των δύο χωρών πάγωσαν τον Φεβρουάριο του 2022 όταν η Ρωσία κήρυξε πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε προσπάθειες για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία και τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, δεν έχει λείψει και η κριτική προς τον Πούτιν.