Λίγο πριν το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο που θα αποφασίσει για την επιχείρηση στη Γάζα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου άνοιξε τα χαρτιά του. Μιλώντας στο News18 υποστήριξε ότι δεν σκοπεύει να προσαρτήσει τη Γάζα στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα». Στόχος του είναι «να την παραδώσει τελικά σε ένα μεταβατικό διοικητικό όργανο». Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε ότι στόχος του είναι η Χαμάς και η επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων. Επεσήμανε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει γρήγορα, ενδεχομένως «αύριο», εάν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα και απελευθέρωνε τους αιχμαλώτους χωρίς όρους.

Τα σχέδιά του Νετανιάχου για τη Γάζα

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι θα δημιουργηθεί μια «περίμετρος ασφαλείας» εντός της Γάζας για την αποτροπή μελλοντικών απειλών. Αυτή η κίνηση, εξήγησε, είναι ένα απαραίτητο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι η Γάζα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Σε εκείνο το σημείο επεσήμανε ότι το όραμά του για τη Γάζα μετά τη Χαμάς είναι ότι η περιοχή δεν θα βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο. Αντίθετα, θα διοικείται από μια νέα Κυβέρνηση. Επεσήμανε δε ότι στόχος του είναι να αποφύγει μια μακροχρόνια στρατιωτική κατοχή.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε επίσης τη σημασία των ανθρωπιστικών εκτιμήσεων, δηλώνοντας ότι «οι αθώοι πρέπει να διαχωριστούν από τη Χαμάς».

Συνεχίζονται οι διαφωνίες

Την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι αυτοί που διαφωνούν με το σχέδιό του. Πρώτος και καλύτερος ο διοικητής των IDF. «Θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε την θέση μας κατά πραγματιστικό, ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Τύπο κάνουν λόγο για αυξημένη ένταση ανάμεσα στο ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας και την στρατιωτική ηγεσία. Μία καθολική κατάληψη της Γάζας θα ήταν «παγίδα», προειδοποίησε ο στρατηγός Ζαμίρ σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan 11.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση σήμερα για να λάβει τελικές αποφάσεις.