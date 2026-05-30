Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (30/05) μετά από φωτιά που ξέσπασε στον Λόφο του Λυκαβηττού κάτω από άγνωστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Πυροσβεστική και η τροχαία η οποία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική εκδηλώθηκε λίγο πριν τις δέκα σήμερα το πρωί στον λόγο του Λυκαβηττού επί της οδού Σαρανταπήχου.

Η Τροχαία προχώρησε σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων και την ασφάλεια των οδηγών.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σαρανταπήχου. Το κλείσιμο του δρόμου εφαρμόζεται ήδη από το ύψος της συμβολής με την οδό Δοξαπατρή.

Οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους μέχρι να τεθεί η κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο.