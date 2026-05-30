Ενώπιον της Ανακρίτριας στα Χανιά απολογούνται από το πρωί του Σαββάτου η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, της 3χρονης κόρης της, περίπου δέκα ημέρες μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε αναίσθητη με αιμάτωμα στον εγκέφαλο, μώλωπες και άλλα εμφανή τραύματα.

Η 3χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα υπόλοιπα τρία παιδιά της 25χρονης φιλοξενούνται, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι εξηγήσεις που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι δύο κατηγορούμενοι για τον σοβαρό τραυματισμό της 3χρονης δε φαίνεται να έχουν πείσει τις αρμόδιες Αρχές. Από τις πρώτες κιόλας ώρες της νοσηλείας της, οι γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων εκτίμησαν ότι το παιδί έφερε ενδείξεις κακοποίησης και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινηθεί η σχετική έρευνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για πλημμελήματα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και σε ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίστηκε και σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι απολογούνται για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου παιδιού.

Η 25χρονη κρίθηκε ένοχη για ζητήματα που σχετίζονται με ανακριβή στοιχεία γύρω από ΑΜΚΑ, την υποτιθέμενη αδελφή της και αναφορές σε δήθεν νεκρά βρέφη, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε για παράνομη παραμονή στη χώρα. Την περασμένη Τετάρτη ασκήθηκε σε βάρος τους και η κακουργηματική δίωξη, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι εμπλέκονται στον τραυματισμό του παιδιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μόνο το βρέφος ηλικίας 12 μηνών είναι παιδί του 25χρονου συντρόφου της γυναίκας. Ωστόσο, το παιδί φέρεται να μην έχει δηλωθεί επισήμως, καθώς δε διαθέτει ΑΜΚΑ, βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό γέννησης.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το ζευγάρι και τα τέσσερα παιδιά διέμεναν σε χώρο θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου, όπου εργαζόταν ο 25χρονος. Ο ίδιος, υπήκοος Πακιστάν, φέρεται να βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ χρόνια και να εργάζεται σε θερμοκήπια και λαϊκές αγορές, χωρίς να διαθέτει έγγραφα νόμιμης παραμονής, άδεια εργασίας, ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ.

Αντίστοιχα ζητήματα φαίνεται να εντόπισαν οι Αρχές και στην περίπτωση της μητέρας, η οποία φέρεται να προσκόμισε ΑΜΚΑ στο οποίο καταγράφονταν έξι τοκετοί, αριθμός που δε συμβαδίζει με τα τέσσερα παιδιά που είναι γνωστό ότι έχει.